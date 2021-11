Persoon overleden na ernstig ongeval op A12, weg in beide richtingen dicht

Op de snelweg A12 is een persoon overleden na een aanrijding. Vanwege het ernstige ongeval is de A12 is ter hoogte van Zoetermeer in beide richtingen afgesloten. Dat meldt mediapartner Omroep West.

Volgens een fotograaf van calamiteitensite Regio15, die al ter plaatse was vanwege een eerder ongeluk, liep een vrouw de rijbaan op na dat eerdere ongeluk. ‘Vervolgens stak ze de andere rijbaan richting Den Haag over waar ze werd aangereden’, meldt de fotograaf.

Om het slachtoffer heen staan witte schermen. De politie plaatst zwarte schermen rondom het ongeval en doet onderzoek. Een traumahelikopter landde op de snelweg, maar vertrok even later weer. Volgens Rijkswaterstaat gaat de afhandeling van het ongeval nog tot 19.30 uur duren.