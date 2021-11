Page not Found en Colette update in Het Woordenrijk

Pip Blom en Silk Sonic in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer verse muziek van Pip Blom en Silk Sonic (foto).

In 2017 deed rapper Anderson. Paak het voorprogramma van zanger Bruno Mars en toen ontstond een samenwerking die dit jaar tot volle bloei is gekomen. Na drie klassiek klinkende soul-ballads is nu hun album uit, waarvan je zondagavond een up-tempo track hoort met funk-held Bootsy Collins als gast. Vanwege de vinyl-schaarste (stop met vinylvloeren leggen in je keuken, alle vinyl naar de platenpersers) werd het tweede album van de Amsterdam punk-band rondom Pip Blom uitgesteld. Gelukkig voor ons (en voor hun vele Britse fans) is de plaat er nu.

Meer nieuwe releases zijn er van Avril Lavigne, Froukje, Arooj Aftab, Novastar, Idles, Courtney Barnett, Damon Albarn en John Legend. Tevens te horen in de Top 3; soulsterren als Beyoncé, Joss Stone en de Nederlandse Aiya Kareem.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).