Auto opgeblazen in Loosduinen

Aan de Dr. H.E. van Gelderlaan in Loosduinen is in de nacht van zondag op maandag een parkeerde auto opgeblazen. Volgens nieuwssite Regio1k5 schrokken buurtbewoners rond 3.30 uur wakker van een harde knal.

De auto stond gewoon voor een woonhuis geparkeerd. Bij de ontploffing zou niemand gewond zijn geraakt. Wel raakten andere voertuigen beschadigd door rondvliegend glas.

Wie er achter het vandalisme zit is nog niet duidelijk, daar doet de politie onderzoek naar.

