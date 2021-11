Coronamaatregelen zorgen voor aanpassing openingsweekend Amare

Amare heeft besloten om het openingsfestival van dit weekend niet door te laten gaan. Ze doet dit vanwege de nieuwe coronamaatregelen die vrijdag zijn afgekondigd. Dat besluit hebben de directies van Amare, Residentie Orkest Den Haag, Nederlands Dans Theater en Koninklijk Conservatorium samen genomen. Een aantal activiteiten zal in een afgeslankte vorm doorgang vinden. Ook de reguliere programmering in het cultuurcomplex zal zoals gepland doorgaan.

In het weekend van 19 tot en met 21 november stond het Open Festival gepland. Daarmee zou het nieuwe cultuurcomplex aan het Spuiplein officieel geopend worden. Nu heeft men besloten de festiviteiten aan te passen: de feestelijke openingsavond voor genodigden op vrijdag is afgelast, workshops en activiteiten in het pand gaan niet door. Andere activiteiten zijn aangepast zodat ze wel door kunnen gaan.

Op vrijdagavond zal zowel de aankomst van het internationale kunstproject Little Amal en een muzikaal en beeldend verhaal met het gebouw in een hoofdrol op vrijdagavond op het Spuiplein wel doorgaan, maar zonder publiek. Een registratie hiervan is te zien bij TV West. Ook de rest van het programma Little Amal eruit zal anders worden dan gepland.

De programmering van zaterdag en zondag is aangepast. De geplaceerde voorstelling Introducing Amare gaat door en ook 50 jaar Haagse Hits zal die avond te zien zijn, maar de aangekondigde Parade naar Amare op het Spuiplein mag niet doorgaan. Op zondag komen alle workshops en activiteiten in het pand te vervallen. De geplaceerde voorstellingen Feest!, PAK ‘M en het Familieconcert met Fazil Say gaan wel door.