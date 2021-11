Joey’s zaak werd vernield tijdens coronapersconferentie: ‘Het was een soort oorlogsgebied’

‘Alles is eruit getrokken wat je eruit kan trekken. Overal lagen stenen en glas’. Joey Parree van Granny’s Corner zag vrijdag hoe zijn zaak aan de Rijnstraat vernield is door relschoppers tijdens de coronapersconferentie.

‘Ik werd vrijdagavond gebeld dat de ramen eruit lagen. Ik ben er naartoe gereden en stenen gaan ruimen.’ Joey had op social media al wat van het vandalisme gezien. ‘Je weet nog niet hoe je het aan gaat treffen. Maar het was een grote ravage, een soort oorlogsgebied’, zegt hij in het radioprogramma Bob Staat Op.

Windschermen en ramen zijn vernield. Maar Joey is blij dat ze niet de zaak zelf in zijn gekomen. ‘Dan had het nog erger kunnen zijn. De schade loopt op tot 15.000 euro, vertelt Joey. En vanwege het vandalisme is het niet verzekerd. Deze week gaat de ondernemer aangifte doen.

Crowdfundingsactie

Om de eigenaar te steunen is er een crowdfundingsactie opgezet. De teller staat op bijna 11.000 euro. ‘Superlief dat er zoveel mensen zijn die je een warm hart toedragen. Daar word je een beetje emotioneel van.’

Vandaag blijft Granny’s Corner nog dicht. ‘Morgen wil ik wel weer open zijn’, aldus Joey.

Foto: Regio15