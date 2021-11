LIVEBLOG: Cadeaus stromen binnen op eerste dag Sintvoorieder1

Den Haag FM en Sintvoorieder1 slaan de handen ineen om kinderen die in (verborgen) armoede opgroeien een sinterklaascadeau te geven. Vanaf maandag 15 november kan iedereen die wil helpen een cadeau afgeven bij het inzamelpunt in de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Volg alles over de inzamelingsactie in dit liveblog.

Dankzij Karel de Rooij, Alec Martel, Thom Ferwerda en presentator Ricco van Nierop staat de teller van het aantal ingezamelde cadeaus nu op 126.

Bas Muijs nam ook nog veertien cadeautjes mee, daarmee komt de teller op 101.

Karin staat klaar om alle cadeaus in ontvangst te nemen. Je hoeft de cadeaus niet zelf in te pakken, want ze stichting maakt pakketten en pakt alles feestelijk in.

Je kan deze week van 10.00 tot 20.00 uur je cadeautjes inleveren in de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

Debbie kwam net langs in de studio in de Centrale Bibliotheek en had 40 cadeaus bij zich. Wat een topper!

Bieb is open

De bieb is om 12.00 uur open gegaan, dus je kan je cadeaus komen brengen! Ivar Lingen en Bas Muijs hoor je nu op de radio.

Sinterklaas kreeg een rondleiding in het pakhuis van Sintvoorieder1.

De kersverse directeur van Bibliotheek Den Haag Sam Hermans kwam langs in ons radioprogramma Haags Bakkie en nam uiteraard een cadeau mee voor Sintvoorieder1.

De teller staat op 30! Leontine Smith van Smith Communicatie kwam een stapel boeken brengen. Traditiegetrouw levert zij als eerste Haagse bedrijf cadeaus in.

Heb je tips nodig over wat voor cadeaus je kan inleveren? Check de site van Sintvoorieder1.

De actie is officieel geopend op Den Haag FM door wethouder Parbhudayal

Wethouder Kavita Parbhudayal (VVD) overhandigt de eerste cadeaus!

Eerste cadeaus zijn binnen voor @Sintvoorieder1! Wethouder @KParbhudayal overhandigt de eerste cadeaus. En zakelijk leider @PelleMatla van Den Haag FM doneert natuurlijk ook! 🎁 Vanaf 12 uur kan jij ook cadeaus doneren bij onze studio in de centrale bibliotheek aan het Spui! 🕛 pic.twitter.com/KJB7b0CdZr — Den Haag FM (@DenHaagFM) November 15, 2021

Verslaggever Lieuwe van Slooten van Omroep West kwam langs. We zijn niet alleen op Den Haag FM te horen, maar ook (eventjes dan) op Radio West!

De collega’s van @omroepwest besteden ook aandacht aan onze actie voor @Sintvoorieder1! 🎁 pic.twitter.com/N9EUPhySox — Den Haag FM (@DenHaagFM) November 15, 2021

We zijn benieuwd waar de teller aan het einde van de dag op staat…

De teller staat nu nog op 0, maar zo begint de actie Sintvoorieder1. Den Haag FM helpt mee om cadeaus in te zamelen voor kinderen die anders geen Sinterklaas kunnen vieren pic.twitter.com/zAQYzGHaf9 — Lieuwe van Slooten (@Lieuwevs) November 15, 2021

De actie is begonnen!

Onze actie voor @Sintvoorieder1 is van start gegaan! Kom je ook een cadeau inleveren in de centrale bibliotheek aan het Spui? Vanaf 12 uur is de bieb geopend, dinsdag tot en met zaterdag vanaf 10 uur. Meer weten? https://t.co/WjmepZoBq8 pic.twitter.com/hinOisrnJr — Den Haag FM (@DenHaagFM) November 15, 2021

LEES OOK: ‘Sinterklaas vieren is niet voor ieder kind vanzelfsprekend’: Den Haag FM zamelt cadeaus in voor Sintvoorieder1