Op de Waldeck Pyrmontkade en Koningin Emmakade wordt vanaf dinsdag geflitst

De flitspalen op de Waldeck Pyrmontkade en de Koningin Emmakade gaan vanaf dinsdag aan. Dat laat het Openbaar Ministerie weten. De maximale snelheid op die wegen is 50 kilometer per uur, maar er wordt vaak te hard gereden.

De flitspalen staan 24 uur per dag aan. Na ongeveer drie jaar wordt gekeken of de verkeerssituatie verbeterd is. Dan wordt beoordeeld of de flitspalen langer moeten blijven staan.

Bewoners klagen al langer over het drukke verkeer in de spits en op zomerse dagen . ‘Autoraces en hufterig gedrag zijn dagelijkse praktijk’, schreven ze eerder in een brief aan de gemeente. Ook hebben ze last van harde muziek uit de auto’s, getoeter, keihard optrekken, piepende banden, het negereren van zebdrapaden en mensen die met lachgas op achter het stuur kruipen. ‘Deze parade trekt dag en nacht aan ons voorbij.’