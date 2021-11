Shell vertrekt uit Den Haag, hoofdkantoor verhuist naar Verenigd Koninkrijk: ‘Rampzalig voor economie’

Olie- en gasconcern Shell wil op papier volledig Brits worden. Het concern gaat deze wijziging voorleggen aan zijn aandeelhouders. Daarnaast wordt ook het hoofdkantoor naar het Verenigd Koninkrijk verplaatst, daar worden dan onder meer de vergaderingen van het bestuur en de directie gehouden. Het hoofdkantoor van het bedrijf is momenteel te vinden aan de Carel van Bylandtlaan in Den Haag.

Volgens Shell moet de versimpeling van de structuur ervoor zorgen dat het bedrijf sneller en flexibeler kan opereren. Het bedrijf blijft ook gewoon in Nederland aanwezig. Een aantal banen zal overgaan naar het Verenigd Koninkrijk. Met de verhuizing zou ook de naam van het bedrijf veranderen: Royal Dutch Shell zou Shell worden.

Topman Ben van Beurden belooft dat Shell, ondanks de beoogde verhuizing, sterk verbonden blijft met Nederland. Dan gaat het volgens hem vooral om de rol van Shell in de energietransitie. ‘Ik besef heel goed dat de aankondiging van vandaag voor veel mensen een moeilijke boodschap is. Toch wil ik benadrukken dat de vereenvoudiging van onze structuur noodzakelijk is om onze strategie te versnellen. Zo kunnen we een leidende rol spelen in de energietransitie.’

Shell blijft actief in Nederland

Volgens Shell zullen Van Beurden en financieel directeur Jessica Uhl naar het Verenigd Koninkrijk vertrekken. Een aantal leidinggevenden gaat in het kielzog van het duo mee. Shell blijft vanuit Nederland onder meer actief met de ontwikkeling van hernieuwbare energie en andere energie-innovaties. Dat gebeurt vanuit zowel Den Haag als Amsterdam.

Shell benadrukt dat de beoogde verhuizing geen gevolgen heeft voor de activiteiten van Shell Nederland. ‘Shell blijft ook in Nederland een grote speler’, benadrukt Marjan van Loon, die aan het hoofd van Shell in Nederland staat.

Shell heeft het kabinet geïnformeerd over het voornemen het hoofdkantoor naar het Verenigd Koninkrijk te verplaatsen. 💬 Minister Blok: "We zijn hierdoor onaangenaam verrast. Het kabinet betreurt dit voornemen ten zeerste.

(1/3) — Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (@MinisterieEZK) November 15, 2021

Kabinet is ‘onaangenaam verrast’

Het kabinet zegt ‘onaangenaam verrast’ te zijn door het besluit van Shell om het hoofdkantoor naar het Verenigd Koninkrijk te verplaatsten. Dat meldt demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken.

Het kabinet is zondag op de hoogte gesteld en ‘betreurt het ten zeerste’ dat Shell gaat verhuizen. ‘We zijn in gesprek met de top van Shell over de gevolgen van dit voornemen voor banen, cruciale investeringsbeslissingen en duurzaamheid. Die zijn enorm belangrijk’, aldus Blok.

Shell heeft ons verzekerd dat de personele gevolgen van dit besluit beperkt blijven tot de verplaatsing van een aantal executive/board posities van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk."

(3/3) — Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (@MinisterieEZK) November 15, 2021

‘Rampzalig voor economie van Den Haag en de regio’

Ralf Sluijs, raadslid van Hart voor Den Haag/ Groep de Mos, noemt het aanstaande vertrek van het concern uit onze stad ‘rampzalig’. ‘Zojuist bekend geworden dat Shell hoofdkantoor wel degelijk vertrekt. Dit is echt rampzalig voor de toch al fragiele economie van Den Haag en de regio’, schrijft hij op Twitter.

‘Los van de vele directe banen, gaat het ook om duizenden banen die een indirect verband houden met het Haagse hoofdkantoor. De hotels, restaurants, makelaars, galeries, de musea en ga zo maar door zijn voor een flink deel afhankelijk van de medewerkers van Shell en de vele (internationale) gasten die zij ontvangen in de stad’, stelt Sluijs. Het raadslid heeft schriftelijke vragen gesteld over de aankomende verhuizing. De partij wil onder meer weten welk lobbywerk het stadsbestuur heeft gedaan om het bedrijf voor de stad te behouden.

Een ‘optie die niet serieus wordt overwogen’, was vorig jaar nog het antwoord op mijn vragen. Zojuist bekend geworden dat Shell hoofdkantoor wel degelijk vertrekt. Dit is echt rampzalig voor de toch al fragiele economie van Den Haag en de regio.👇#Shell https://t.co/NBKLU5rpXM — Ralf Sluijs 💚💛 (@ralfsluijs) November 15, 2021

‘*kuch*’

De vraag is ook wat het aangekondigde vertrek betekent voor de gebouwen in Benoordenhout waar Shell eigenaar van is. PvdA-raadslid Janneke Holman oppert op Twitter een suggestie: ‘*kuch* sociale huurwoningen *kuch*’

‘Heel goed voor de lokale energietransitie’

Bij de Haagse Stadspartij lijkt Joris Wijsmuller niet rouwig om het aangekondigde vertrek te zijn. ‘Wat een Calimerogepiep. Was al duidelijk dat Shell moet inkrimpen en geen boodschap heeft aan Den Haag. Dit is goed voor de lokale energietransitie’, zo tweet het raadslid. Daarnaast ziet hij het voor zich dat dit ruimte biedt aan woningen. ‘En ik zie veel ruimte vrijkomen voor woningen, vooral veel sociale woningen in Benoordenhout.’

Wat een Calimerogepiep. Was al duidelijk dat Shell moet inkrmpen en geen boodschap heeft aan Den Haag. Dit is goed voor de lokale energietransitie, en ik zie veel ruimte vrijkomen voor woningen, vooral veel sociale woningen in Benoordenhout. https://t.co/hP903MYmST — Joris Wijsmuller (@JorisWijsmuller) November 15, 2021

Duurzame energievoorziening

Ook coalitiepartij CDA heeft schriftelijke vragen gesteld over het aangekondigde vertrek van Shell. Zij wil weten of het stadsbestuur plannen heeft om de economische gevolgen van het vertrek op te vangen. Ze vreest een verlies van werkgelegenheid en gevolgen voor andere sectoren zoals hotels, scholen, onderwijs en sportclubs.

Daarnaast wil ze duiding over de visie voor de langere termijn over de locaties die het bedrijf nu gebruikt. Daarbij stelt de partij dat als er woningen zouden komen dat er moet worden ingezet op woningen voor gezinnen en starters, zowel huur als koop. Tevens wil men weten hoe het stadsbestuur ‘zal blijven inzetten op het behouden en uitbouwen van de investeringen van Shell in een duurzame energievoorziening’.

‘Vernietigen van de aarde’

‘Het vertrek van Shell laat zien dat de fossiele reus weinig binding heeft met Nederland, maar vooral zijn blik richt op hoe ze zo lang mogelijk zoveel mogelijk geld kan verdienen met het vernietigen van de aarde’, stelt Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Robert Barker.

Het vertrek van Shell laat zien dat de fossiele reus weinig binding heeft met Nederland, maar vooral zijn blik richt op hoe ze zo lang mogelijk zoveel mogelijk geld kan verdienen met het vernietigen van de aarde. 🔥 https://t.co/QNb9DFXwvQ — Robert Barker (@RNBarker) November 15, 2021

LEES OOK: Vertrek van Shell uit Den Haag is nu geen ‘serieuze optie’