‘Doordacht, functioneel, esthetisch en eerlijk’, transformatie Hoog Lindoduin wint Haagse Woonprijs 2021

Het Project Hoog Lindoduin van Vestia in Den Haag is de winnaar geworden van de Haagse Woonprijs 2021. De prijs werd maandagmiddag uitgereikt door wethouder Anne Mulder (VVD). De jury prees de transformatie van de flat waarbij veel sociale huurwoningen in stand bleven en zijn verbeterd. ‘Vestia benutte de mogelijkheden optimaal door de woningen aan te passen aan de eisen van deze tijd zonder woningen samen te voegen.’

Hoog Lindoduin kreeg de prijs omdat de transformatie van de galerijflat ervoor heeft gezorgd dat sociale huurwoningen in stand konden worden gehouden en de middeldure woningen op de bovenste drie lagen zorgen voor differentiatie. Tevens werden de woningen aangepast aan de eisen van deze tijd, ze zijn sterk gemoderniseerd en verduurzaamd. Daarnaast zijn de galerijen en balkons ruimer geworden en verfijnd vormgegeven, daardoor is de woonbeleving sterk verbeterd en is de flat door de vernieuwing het troosteloze karakter kwijtgeraakt.

Ook kwam er een collectieve ruimte voor huurders om elkaar te ontmoeten. De jury was onder de indruk van de geleverde prestatie door corporatie Vestia, architect Splinter Architecten en bouwer BAM Wonen. ‘Het is doordacht, functioneel, esthetisch en eerlijk.’

‘Trots en blij’

Linda Schalkwijk, regiomanager Den Haag, nam namens Vestia de prijs in ontvangst: ‘Met een sterk team is een prachtig en duurzaam resultaat neergezet, waar bewoners nu van genieten. Gelukkig ook oorspronkelijke bewoners die zijn teruggekeerd. Wij zijn ontzettend trots en blij met deze erkenning’.

Naast Hoog Lindoduin waren ook project De Hoge Regentesse (HD Ontwikkeling), het project Transformatie wijkkerk in Moerwijk tot woonzorggebouw (Lion Development/ Bureau Kroner), Finest of Ockenburgh (Synchroon) en Binck Plaats (Vorm) genomineerd voor de prijs.

Stichting Wonen

De Haagse Woonprijs is in 2020 in het leven geroepen door de Stichting Wonen in Den Haag, zij heeft als uitgangspunt het algemeen promoten van Den Haag als woonstad en het promoten van zowel bestaande bouw als nieuwbouw en koop- en huurwoningen.

Foto: Vestia

