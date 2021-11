Agenten Dennis en Jelle uit Bureau Hofstad: ‘Heel veel mensen willen op de foto’

Achtervolgingen, arrestaties en slecht nieuws gesprekken. In Bureau Hofstad zie je elke dinsdag het werk van Haagse agenten. Ook Jelle en Dennis doen mee. ‘Ik werd net nog herkend op straat’, zegt Dennis.

Dat ze zo vaak herkend zouden worden hadden Dennis en Jelle niet verwacht toen ze ja zeiden tegen het programma. ‘Heel veel mensen willen op de foto, meer dan ik had gedacht’, zegt Jelle in het radioprogramma Haags Bakkie. Of ze roepen. ‘Vanavond half 9 he!’

Een half jaar lang volgde programmamaker Ewout Genemans de Haagse politie. De eerste aflevering was meteen heftig. Een balkon aan de Laan van Meerdervoort stortte in , waarbij een vrouw om het leven kwam. Dennis en Jelle moesten naar de familie om het slechte nieuws te brengen.

‘Het was spannender om het terug te zien dan het daadwerkelijk te doen. Je zit dan in je adrenaline, ook al lijkt het heel rustig. Je bent vooral bezig met hoe ga ik het doen?’, vertelt Jelle. ‘Dan zie je het terug op tv, dat vond ik spannend. Hoe heb ik het nou gedaan?’

‘Programma kwam op goed moment’

Voor Dennis is Den Haag de leukste stad om te werken. ‘We hebben alles: de regering, krachtwijken, het centrum, stappen en het strand. Er gebeurt zoveel in een relatief klein gebied, dat maakt het mooi.’ Daar horen de vele demonstraties tegenwoordig ook bij. ‘Dit laat wel weer een hele andere kant zien van de politie in deze tijd. Het programma is op het goede moment gekomen’, vindt Jelle.

Ik heb gelijk ja gezegd

De twee agenten wisten meteen dat ze mee wilden doen aan het programma over de politie . ‘We moesten ons aanmelden en ik wilde het graag met Jelle doen. De beslissing namen we samen’, zegt Dennis. Nadat Jelle de twee eerdere seizoenen van het programma in Amsterdam en Eindhoven had gezien, wist hij het meteen. ‘Als ik ooit mee ga doen met een programma over de politie is dat dit programma. Ik heb gelijk ja gezegd’, aldus Jelle.

En door het programma kreeg Jelle er online meteen veel volgers bij. ‘Mijn Instagram en Twitter gingen sky high. Ik heb nu 3200 volgers, daarvoor 800. En ik krijg honderden reacties, alleen maar positief.’

Kijktip: vanavond 20.30u #bureauhofstad op @RTL4. Met oa een coronademonstrant op het eilandje in de Hofvijver, een doorgedraaide patient die flessen naar ambulancepersoneel gooit en een suicide-by-copmelding. Kijk jij ook? pic.twitter.com/mcAu768Tm4 — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) November 16, 2021



Agenten hopen op begrip

Dat is ook wat de agenten hopen te bereiken met hun deelname. ‘Dat mensen niet zo snel een mening hebben over de politie. En als ze ons zonder toeters en bellen door rood zien rijden denken “ze zullen wel ergens mee bezig zijn”. Dat mensen weten wat het werk inhoudt en waarom we soms dingen doen’, zegt Jelle.

Dennis hoopt vooral op wederzijds begrip. ‘We vangen boeven en helpen mensen, maar doen ook iets maatschappelijks, bijvoorbeeld een uithuisplaatsing. Je kan echt je steentje bijdragen.’