Coronatest plannen? Hou dan rekening met wachttijden en een test buiten Haaglanden

Hoewel het lastig kan zijn om een afspraak te maken om je bij de GGD Haaglanden te laten testen op corona is dat nog zeker wel mogelijk, zo zegt een woordvoerder tegen Den Haag FM. Het is daarbij vooral van belang hoe je een afspraak maakt en wanneer je de test wilt inplannen. Op korte termijn kan het zijn dat je een afspraak maakt voor een locatie buiten de regio en: de beller is sneller.

De afgelopen dagen merkt de koepelorganisatie GGD GHOR dat er in het hele land een grote druk is op het inplannen van afspraken, ook in Den Haag merken mensen dat een afspraak in de buurt maken lastig is. Wanneer je dat probeert via coronatest.nl komt al snel de tekst ‘Wij hebben geen testplaats gevonden waar jij je nu kan laten testen’ in beeld.

De GGD’en hebben hun maximale testcapaciteit bereikt, waarschuwt GGD GHOR Nederland. Ze moeten deze week ‘alle zeilen bijzetten om aan de explosieve vraag’ naar testafspraken te kunnen voldoen, meldt de koepelorganisatie.

Volgens de organisatie wordt er nu naar een maximum van 120.000 tests per dag toegewerkt. ‘Of dit haalbaar is, hangt af van de beschikbaarheid van personeel’, aldus de organisatie. ‘Het landelijke callcenter kan meebewegen met het aantal telefoontjes dat binnenkomt, maar hier komt het plafond van onze capaciteit in zicht.’

Het is erg druk op de telefoonlijn voor testen. Testafspraken maken en uitslagen bekijken kan ook via https://t.co/EIFbFTa6LV. Liever bellen, maar sta je langer dan 10 minuten in de wacht? Bel dan later nog eens. 's Middags neemt de drukte vaak af. pic.twitter.com/PHbMRPeHIu — GGD GHOR Nederland (@GGDGHORNL) November 9, 2021



De drukte om een afspraak te maken voor een coronatest wordt ook gezien bij GGD Haaglanden. ‘Zeker ook nu kinderen. Dat zie je met deze tijd: het is griepseizoen, winter en ze zijn niet geënt’, zegt een woordvoerder. In onze regio worden momenteel vijf- tot zesduizend testen per dag afgenomen.

Lange wachttijden

Het beeld van lange wachttijden wordt ook in Haaglanden gezien. ‘Het beeld is herkenbaar.’ Wanneer je via het landelijke nummer, 0800-1202, een afspraak wilt maken moet je rekening houden met langere wachttijden en bestaat de mogelijkheid dat wanneer een snelle test gewenst is men moet uitwijken naar een testlocatie buiten de regio Haaglanden. ‘Dat ligt aan het tijdslot.’

Coronatest.nl

Online kan een afspraak gemaakt worden op coronatest.nl, daarvoor is wel een DigiD nodig en niet alle kinderen hebben die. ‘Voor hen is dat wat lastiger.’ Tegelijkertijd bestaat daar dus ook de mogelijkheid dat er geen locatie in de buurt kan worden gevonden om een test te doen. Dat komt mede omdat het systeem van de website bij het inloggen drie plekken in de buurt voor iemand reserveert. Wanneer er een wordt gekozen blijven de andere momenten nog vast staan en zijn ze niet beschikbaar waardoor het lijkt of alle testlocaties vol zitten.

Testlocaties van buiten naar binnen

In Haaglanden zijn er acht testlocaties te vinden. Een aantal van die testlocaties, waaronder die bij Bronovo, worden nu naar binnen verplaatst, waardoor deze tijdelijk niet beschikbaar is. Door de verplaatsing kan men in de koudere maanden ook een testlocatie blijven. ‘We gaan de tweede coronawinter in.’

Testen zonder afspraak

Langsgaan om te testen zonder afspraak is binnen Haaglanden nu geen mogelijkheid. ‘Wij hebben dat al niet of nauwelijks gedaan.’ Waar dat wel mogelijk was is dat omgezet naar testen op afspraak. Testen op een besmetting wordt aangeraden wanneer iemand zelf klachten ervaart of wanneer je in contact bent geweest met een positief getest persoon.