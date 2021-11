Geertje mocht decemberzegels ontwerpen, originele exemplaren staan bij Beeld en Geluid Den Haag

December is de maand van Sinterklaas, kerst en de jaarwisseling en bij die feestdagen horen ook de speciale decemberpostzegels, die worden al gemaakt sinds 1987. Sinds maandag 15 november zijn de nieuwe zegels te koop bij PostNL. Dit jaar zijn ze ontworpen door papierkunstenares Geertje Aalders. ‘Het kan eigenlijk niet grootser en mooier dan de opdracht krijgen om de decemberzegels te mogen illustreren.’ Op de door haar ontworpen zegels zijn kleine wintertaferelen te zien. De grote, originele versies van de zegels zijn te zien bij Beeld en Geluid Den Haag.

Aalders is 3d-papierkunstenaar, zo heeft ze ook de zegels gemaakt. ‘Ik maak mijn illustraties niet met pen of verf, maar volledig uit papier. Ter gelegenheid van de decemberzegels heb ik er meer dan een silhouet van gemaakt.’ Daarvoor heeft ze de verschillende onderdelen voor elkaar gezet binnen een houten frame. ‘Als kleine theaters eigenlijk.’ Het resultaat is nu op de postzegels te zien. Daarnaast is op de website van PostNL een video te vinden waarin ze laat zien hoe je zelf soortgelijke kunstwerken kan maken.

In Beeld en Geluid Den Haag zijn de illustraties van Aalders op ware grootte te zien. De kunstwerken zijn groot, ‘ze zijn 35 bij 40 centimeter. En sommigen zijn wel 8 centimeter dik.’ Dat de werken zo’n dikte kennen komt door de verschillende lagen die ze voor elkaar heeft gezet. De kunstenaar vindt het heel gaaf dat de ‘gevaartes’ nu te zien zijn bij Beeld en Geluid. De expositie is van maandag 15 november tot en met 9 januari te zien in het pand aan de Zeestraat.

De speciale decemberzegels zijn geldig in de periode van 15 november 2021 tot en met 6 januari 2022. Na die periode kan de decemberzegel gebruikt worden door bij te plakken tot het dan geldende tarief. Dat geldt ook voor oude decemberzegels.