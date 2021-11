GGD Haaglanden start vrijdag met zetten van boosterprik

GGD Haaglanden start vrijdag 19 november met het geven van de boosterprik. De eerste mensen van 80 jaar of ouder kunnen dan op vaccinatielocaties terecht voor een extra prik. Een dag ervoor moeten de eerste uitnodigingen bezorgd zijn bij de doelgroep, binnen een drietal weken moet de hele groep een uitnodiging hebben ontvangen.

De boosterprik is een derde vaccinatieprik die gegeven wordt om de oudsten en meest kwetsbaren een extra bescherming tegen het virus te bieden.

In Haaglanden zal de boosterprik gezet worden bij de vaccinatielocatie Hagaziekenhuis in Den Haag, aan de Appelgaarde in Leidschendam-Voorburg en aan de Mozartlaan in Delft. Op die locaties zal alleen de boosterprik worden gegeven, dat gebeurt alleen op afspraak, zo valt bij de GGD te lezen .

60-79 krijgt booster in nieuwe jaar

Na de 80-plussers zullen ook mensen in de leeftijd van 60 tot 79 jaar oud in december een uitnodiging krijgen voor de boosterprik, naar verwachting kunnen zij vervolgens in januari een afspraak maken.

Zorginstellingen

Inwoners van zorginstellingen kunnen ook een boosterprik krijgen. Allereerst komen instellingen met een eigen arts aan de beurt, zij kunnen vanaf 23 november nog een prik krijgen. Instellingen zonder eigen arts kunnen een beroep doen op de GGD.

Zorgpersoneel