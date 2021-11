LIVEBLOG: Uitgeverij doneert exemplaren nieuwe boek ‘Amalia’ aan Sintvoorieder1

Prinses Amalia over haar boek: ‘Het is toch wat speciaals’

Den Haag FM en Sintvoorieder1 slaan ook dit jaar de handen ineen om kinderen die in (verborgen) armoede opgroeien een sinterklaascadeau te kunnen geven. In de Centrale Bibliotheek aan het Spui is het de hele week mogelijk om een cadeau af te geven bij het inzamelpunt.

Het boek over kroonprinses Amalia is vanaf vandaag verkrijgbaar en een aantal exemplaren zal ook in de pakketten van Sintvoorieder1 terechtkomen.

Ik ben blij te melden dat een aantal exemplaren wordt gedoneerd aan de @Sintvoorieder1-actie met @DenHaagFM! Dank @UitgeverijPluim! https://t.co/0RSXA4bOM5 — Ruben van Twillert (@Rubenvtwillert) November 16, 2021

De vaart zit er goed in op de tweede inzameldag voor Sintvooriedere1, rond 14.00 uur staat de teller dankzij onder meer de brandweer, Willem Post en de collega’s van Omroep West al op 710 ingezamelde cadeaus.

Sintvoorieder1 actie van @DenHaagFM gaat lekker! Al 702 cadeaus binnen. Tjeerd en Jorinda presenteren vanmiddag, nog tot 15.00! pic.twitter.com/iuRzYqc5fI — Lieuwe van Slooten (@Lieuwevs) November 16, 2021

Verlanglijstje van Sintvoorieder1

Wil je ook nog een cadeau langs komen brengen? Dat kan de hele week nog in de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Mocht je nog wat hulp nodig hebben, deze cadeaus zijn zeer gewenst bij Sintvoorieder1.

Jongen/meisje 0-4 jaar

Bijtring, Puzzel, Knuffeldier, Rammelaar, Pop, Autootje, Voorleesboek, Blokken, Badspeelgoed, Duplo, Lego, Voelboek, Knutselspullen, Eigen bestek, Slaapdoekje, Slabbetje.

Jongen/meisje 4-12 jaar

Knutselspullen, Tekenspullen, (Strip)boek, Puzzel, Tijdschrift, Spelletje, Voetbal, Springtouw, Stoepkrijt, Lego, Playmobile, Barbie, Plastic dieren, Tasje, Portemonnee, Toillettas, Schrijfspullen, Gelpennen, Sieraden, Spullen van populaire band/artiest, Haaraccessoires.

Jongen/meisje 12-18 jaar

Tijdschrift, Stripboek, Boek, Abonnement op tijdschrift, Tegoedbon (bv. McDonalds, Bioscoop), Voetbal, Sieraden, Make-up, Toilettas, Parfum, Aftershave, Deodorant, Leuke gadgets, Koptelefoon, Muts, Riem, Portemonnee, Sjaal, Zonnebril.

De score na 1 uur! Al meer dan 200 cadeaus opgehaald! Maar er kan meer bij hoor: kom langs in de Centrale Bibliotheek! @DenHaagFM @Sintvoorieder1 pic.twitter.com/VFmTTwclUo — Jorinda Teeuwen (@JorindaTeeuwen) November 16, 2021

Met de hulp van Omroep West-sportverslaggever Herman Nanninga gaat de teller over de 600 ingezamelde cadeaus heen!

Tjeerd en Jorinda zijn pas een uur onderweg en er zijn al vele cadeaus op de teller bijgekomen: 568 is nu de tussenstand.

De cadeaus stromen al binnen in de Centrale Bibliotheek voor @Sintvoorieder1 op @DenHaagFM. Luisteraars Ton, Christien & Yvonne, en bazen @Henkruijl & @henklemckert hebben de tussenstand al flink opgekrikt. Dank jullie wel! pic.twitter.com/8cFlS8xmkM — Jorinda Teeuwen (@JorindaTeeuwen) November 16, 2021

Ondertussen is er een heuse reünie vandaag bij Den Haag FM! Van 12.00 tot 15.00 uur presenteert oud-collega Tjeerd Spoor het programma rond Sintvoorieder1, eerder op de dag was oud-collega Justin Verkijk al te gast. Op de foto staan natuurlijk ook de Den Haag FM medewerkers van nu: Nicolette Krul en Viktor Alders.

Wil je ook een cadeau langsbrengen? Check op de site van Sintvoorieder1 welke cadeaus ze heel goed kunnen gebruiken!

Rond kwart voor twaalf wist Justin Verkijk te melden dat er inmiddels 387 cadeaus zijn binnengekomen in de Centrale Bibliotheek.

Een hoop cadeautjes zijn er vanochtend weer gebracht voor @Sintvoorieder1! Onder anderen de wethouders @a_mulder (VVD) en @bredemeijer (CDA), modeontwerper @AllanVos en fractievoorzitter @KPartiman (CDA) zetten de teller op 354! En we zijn pas net begonnen… 🎁 pic.twitter.com/VBZXyhzz8I — Den Haag FM (@DenHaagFM) November 16, 2021

Vanaf 12 uur presenteren Omroep West-collega’s Tjeerd Spoor en Jorinda Teeuwen op Den Haag FM. En ze komen niet met lege handen aan bij de actie van Sintvoorieder1.

Bepakt en bezakt dankzij onze gulle @omroepwest luisteraars onderweg naar @Sintvoorieder1 van 12 tot 3 vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui met @JorindaTeeuwen op @DenHaagFM kom je ook een cadeautje brengen? pic.twitter.com/uB3R5Yr7xC — Tjeerd Spoor (@TjeerdSpoor) November 16, 2021

Oud-Den Haag FM-collega Justin Verkijk is vanochtend te gast bij Haags Bakkie. Samen met Nicolette Krul staat hij klaar om de cadeaus in ontvangst te nemen. Ook nachtburgemeester Pat Smith komt vanochtend nog even langs.

Ook wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) deed een bijdrage. De teller staat daarmee inmiddels op 344 ingezamelde cadeaus!

Naast cadeaus zoekt Sintvoorieder1 ook nog verhuisdozen op de pakketten te kunnen maken.

Sint zoekt verhuisdozen! Om onze kadopakketten bij de kinderen te krijgen hebben wij verhuisdozen nodig. Ben jij of ken jij iemand die er toevallig nog een paar heeft liggen? Of is er een bedrijf dat ons aan verhuisdozen kan helpen? Alles is welkom! — Sintvoorieder1 (@Sintvoorieder1) November 15, 2021

Wethouder Anne Mulder (VVD) bracht dinsdagochtend het eerste cadeau van de dag langs en was te gast in het radioprogramma Bob Staat Op.

We zijn weer begonnen! Dag 2 van @Sintvoorieder1 Wethouder @a_mulder trapte vandaag af met Lego en daarmee staat de teller op 294. Vanaf 10.00 uur kan je cadeaus brengen in de Centrale Bibliotheek aan het Spui. pic.twitter.com/mJ7rW1hs9x — Den Haag FM (@DenHaagFM) November 16, 2021

De programmering van dinsdag:

07.00 – 10.00 uur Bob Staat Op met Bob Brinkman: wethouder Anne Mulder (VVD) en wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA)

10.00 – 12.00 uur Haags Bakkie met Nicolette Krul en Justin Verkijk: nachtburgemeester Pat Smith

12.00 – 15.00 uur Tjeerd Spoor en Jorinda Teeuwen

15.00 – 16.00 uur Ruben van Twillert

16.00 – 18.00 uur Barry van de Laar

