‘Overdonderd’: Haagse Stadspenning uitgereikt aan Henk Grijspaardt

‘Ik had het niet verwacht, maar het is een mooie bekroning op alles wat ik heb gedaan.’ Voor Henk Grijspaardt kwam afgelopen weekend veel bij elkaar. Niet alleen sloot hij na veertig jaar definitief de deuren van zijn lijstenmakerij, ook mocht hij tot zijn eigen verrassing de Haagse Stadspenning in ontvangst nemen: een onderscheiding voor vrijwilligers die zich hebben ingezet voor Den Haag.

Nietsvermoedend rondt Henk de laatste dingen af in zijn werkplaats wanneer wethouder Saskia Bruines plots met de Stadspenning voor zijn deur staat. ‘Ik wist van niks toen ineens het belletje ging en ik buiten tegen een groep mensen aanliep. Ik dacht dat het ging om het stoppen van de winkel, maar toen bleek het ineens om mij te draaien. Daar was ik wel een beetje door overdonderd.’

Blijk van waardering

Het vrijwilligers-cv van Henk is dan ook niet het minste; begin jaren 90 begon hij al in de oudervereniging van de Rosa Basisschool, waar hij tien jaar voorzitter van was en drie jaar voorzitter van de medezeggenschapsraad. Ook begon hij in 1998 als voorzitter van de Vereniging van Huiseigenaren Florence Nightingale Park – waar hij nu secretaris is – en nam hij twee keer plaats in het bestuur van Wijkberaad Leyenburg.

Voor Henk was dat nog niet voldoende; hij wilde zich niet alleen hard maken voor een betere buurt, maar ook voor de belangen van ondernemers. Zodoende voegt hij de functie van vicevoorzitter van Verenigde Winkeliers Leyweg en die van vicevoorzitter én penningmeester bij BIZ Dierenselaan/Apeldoornselaan toe aan het lijstje, waarmee hij zich inzet voor de kwaliteit van de winkelomgeving. Die laatste bekleedt hij nog steeds.

Ondertussen kon Henk ook de festiviteiten niet laten liggen. Zo is hij organisator van de Sinterklaasintocht in Den Haag Zuid-West en trok hij twintig jaar de kar van het jaarlijkse wijkfeest in het Florence Nightingale Park. Een blijk van waardering kon maar moeilijk uitblijven. ‘Eigenlijk kijk ik er zelf ook wel van op als ik het zo allemaal opnoem’, zegt hij. ‘Ik moet het nog even laten bezinken, maar de Stadspenning krijgt zeker een mooi plekje.’

Handige handjes

Na veertig jaar lijsten op maat te hebben gemaakt gaan Henk en zijn vrouw Loekie met pensioen. Onder andere Dick Advocaat en Raymond van Barneveld mogen zich rekenen tot eigenaar van één van de wel 146.271 lijsten geproduceerd door Grijspaardt Lijsten. Henk moet nog even wennen aan het idee, maar is er klaar voor. ‘Het voelt vreemd, maar vrij. We moeten nog een aantal dingen afronden, maar nu zit het er echt aan te komen. Om geen verplichtingen meer te hebben, dat geeft wel een heerlijk gevoel.’

De plannen van Henk en zijn vrouw blijven voor alsnog dicht bij huis. ‘Er kan nu meer aandacht naar de kleinkinderen. Daarnaast gaan de winkelpanden naar mijn zoon toe, die gaat uitbreiden met zijn reclamebedrijf. Daar heb ik nog wel wat bemoeienis mee, want papa heeft nou eenmaal de handige handjes’, lacht hij.

Afgelopen zaterdag was de laatste winkeldag bij Grijspaardt Lijsten waarbij Henk en Loekie nog even goed in het zonnetje zijn gezet. ‘Veel mensen kwamen langs om hun waardering te laten blijken en de kinderen hadden ook wat georganiseerd. We hebben het toch een beetje feestelijk af kunnen sluiten.’

Foto: Haags Retailpunt