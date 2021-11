Partij voor de Dieren pleit weer voor verbod op consumentenvuurwerk met jaarwisseling

De Partij voor de Dieren in de gemeenteraad pleit ervoor om de jaarwisseling zonder consumentenvuurwerk te laten verlopen. Wanneer er geen landelijk verbod komt zal er een lokaal verbod moeten komen vindt de partij. ‘Het verbod heeft vorig jaar gezorgd voor aanzienlijk minder schade en minder gewonden. Met een vuurwerkverbod beperken we de druk op de overbelaste ziekenhuizen en politie’, zegt fractievoorzitter Robert Barker.

Vorig jaar gold er een vuurwerkverbod vanwege de coronapandemie. ‘Dit om extra druk op de al zwaar belaste zorg en op de handhaving van de openbare orde te voorkomen’, stelde het kabinet een jaar terug. Een soortgelijk besluit is voor de komende jaarwisseling nog niet genomen. Wel is het OMT onlangs gevraagd te adviseren of zo’n verbod dit jaar noodzakelijk zou zijn. Burgemeester Jan van Zanen liet eerder aan de raad weten dat er geen sprake was van een lokaal vuurwerkverbod.

De Partij voor de Dieren pleit nu voor een lokaal verbod, net als in Utrecht en Amsterdam. ‘Vuurwerk maakt meer kapot dan je lief is. Opgeblazen ogen en vingers vliegen je tijdens de jaarwisseling om de oren. Dat kunnen onze hulpverleners er nu niet bij hebben. Daarom roepen we de Rijksoverheid op om weer met een landelijk vuurwerkverbod te komen.’

In de gemeenteraad wordt woensdag gesproken over de komende jaarwisseling.