Prinses Amalia over haar boek: ‘Het is toch wat speciaals’

‘Heel erg cool’ en ‘onwerkelijk’, zo omschrijft prinses Amalia in een video op Twitter het boek ‘Amalia’ dat over haar is geschreven. Ter gelegenheid van de 18-jarige verjaardag van de troonopvolger heeft cabaretier Claudia de Breij een boek geschreven op basis van ontmoetingen met de prinses.

In 111 pagina’s wordt een beeld geschetst van Amalia. ‘Er staan toch wel heel wat persoonlijke dingen in van mij’, zegt de prinses. ‘Het hele boek schildert gewoon een heel mooi portret van wie ik ben.’

Voor het schrijven van het boek zijn in de zomer van 2021 verschillende gesprekken gevoerd met de kroonprinses. In het boek is aandacht voor haar schooltijd, liefde voor muziek en wat haar toekomstige rol nu voor haar betekent. Ook werd De Breij meegenomen naar het Koninklijk Staldepartement waar Amalia over haar passie voor paarden en de paardensport vertelde.

Naast de verhalen staan er privé-foto’s in het boek. ‘Ik ben heel erg benieuwd wat ik ga denken als ik het over 40 jaar teruglees, want.. het is toch wat speciaals. Een momentopname’, zegt de prinses in een reactie.

Vandaag verschijnt het boek ‘Amalia’. Claudia de Breij schreef dit boek ter gelegenheid van de 18e verjaardag van Prinses Amalia. Tijdens een videogesprek blikken de Prinses en de schrijfster terug op hun samenwerking en bespreken het eindresultaat. https://t.co/8i4jYeQSEh pic.twitter.com/G83xWPAxmT — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) November 16, 2021

‘Ik kan niets doen zonder de toestemming van de regering’

De prinses geeft in het boek een inkijkje in haar doen en laten. Zo vertelt ze onder meer over haar toekomstige functie en over haar hobby’s, inkomen, studie en geloof. Ook zegt ze dat ze gek werd van kindermeisjes.

‘Als ik een nare situatie kan voorkomen door diplomatie. Als ik de wereld een heel klein stukje beter heb gemaakt, dan ben ik blij. Ik ben in dienst van mijn land. Ik geef mijn leven aan Nederland’, zo zegt Amalia. ‘Wat het ook wordt, ik kan sowieso niets doen zonder de toestemming van de regering, zonder de goedkeuring van het land. En dat gaat heel ver, je kan me alle kanten op sturen. Tot een bepaald punt natuurlijk.’

Relatie

Een relatie is wat de prinses betreft een privéaangelegenheid. Ze heeft ook nagedacht over de grondwettelijk vereiste toestemming voor een huwelijk. ‘Als het de man is die me steunt, van wie ik houd, met wie ik mijn leven door wil brengen en het parlement geeft geen toestemming, nou, dan moeten we nog maar zien wat ik doe. Ik kan niet kiezen ten koste van mezelf. Dan kan ik ook niet het beste geven voor ons land.’

Het boek, gemaakt ter ere van haar verjaardag op 7 december, is vanaf vandaag verkrijgbaar. Over koning Willem-Alexander en koningin Beatrix zijn ook boeken geschreven toen ze 18 jaar werden.

Foto: Martijn Beekman, Rijksvoorlichtingsdienst

LEES OOK: Privéfoto’s en persoonlijke gesprekken: Claudia de Breij schreef boek over prinses Amalia