Taakstraf en voorwaardelijke celstraf voor eigenaar van bijtende hond

De eigenaar van een bijtende hond krijgt een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden nadat de hond een vrouw in haar gezicht had gebeten. De hond beet een 18-jarige vrouw uit Den Haag in het gezicht nadat zij probeerde te helpen toen een van de honden van de verdachte een andere, kleinere hond greep.

De eigenaar, een 35-jarige Zoetermeerse, liep laat in de avond van 11 december met twee Stafford pitbulls op de Nunspeetlaan in Den Haag. Daar greep een van de beesten een kleinere hond van een voorbijganger. De Haagse wilde helpen en werd vervolgens door een van de honden in haar gezicht gebeten. Vervolgens moest zij naar het ziekenhuis waar ze is geopereerd. Ze heeft meerdere littekens in haar gezicht.

‘Het baasje is na de bijtincidenten verdwenen met haar honden’, schrijft het OM. ‘Na anderhalve dag wist de politie te achterhalen wie zij was en werd ze aangehouden. De honden zouden in beslag worden genomen, maar de betreffende Stafford was zo agressief dat agenten geen andere uitweg zagen dan het dier dood te schieten. De hondengeleiders van de politie vertelden later dat ze nog nooit zo’n agressieve hond hadden gezien.’

De hond wordt door het Openbaar Ministerie omschreven als een ‘agressieve vechthond’ die niet zonder muilkorf op straat had mogen zijn. ‘Algemeen is bekend dat als een Stafford bijt, hij goed bijt’, stelt de officier van justitie. ‘Door de bouw van zijn kaken gaan deze op slot en is het moeilijk om iemand nog uit de greep te bevrijden.’

De vrouw had haar hond geen muilkorf om gedaan en had het dier niet onder controlehttps://t.co/9EkzLAMcQa — OM Den Haag (@OM_DenHaag) November 16, 2021



De officier neemt het de vrouw kwalijk toch de straat op te zijn gegaan met twee honden die ze niet onder controle had en dat de beesten geen muilkorf om hadden, terwijl dat wel verplicht is. De muilkorf zou eerder kapot zijn gebeten en er was geen geld om een nieuwe te kopen.

Het wordt de Zoetermeerse verweten dat ze een bewust risico heeft genomen. Daarom stelde het OM dat de Zoetermeerse een taakstraf van 240 uur zou moeten vervullen en een maand voorwaardelijke celstraf zou moeten krijgen. De politierechter besloot de voorwaardelijke straf te verlengen tot twee maanden, daarbovenop geldt als voorwaarde het verbod om honden te houden.

Foto ter illustratie: Unsplash