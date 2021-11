Meeste coronagevallen in Scheveningen, Segbroek en Leidschenveen-Ypenburg, ruim 5.000 besmettingen in Haaglanden

ADO speelt wedstrijden tegen Telstar en FC Dordrecht zonder publiek

De komende drie weken zal er geen publiek zijn bij voetbalwedstrijden. Dat heeft de KNVB laten weten. Er is voor wedstrijden in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie nog onderzocht of de wedstrijden verplaatst konden worden, maar dat blijkt geen mogelijkheid.

Dat houdt in dat de wedstrijden van ADO Den Haag, 19 november uit tegen Telstar en 26 november thuis tegen FC Dordrecht, gespeeld zullen worden met lege tribunes. ADO was een van de clubs die pleitte voor verplaatsing van de wedstrijden. Door het kabinetsbesluit speelde de club zondag ook al zonder publiek in het stadion.

‘Het blijkt vrijwel onmogelijk om duels op te schuiven’, stelt de voetbalbond. ‘Het is bovendien risicovol voor de voortgang van de competities, terwijl de ontwikkeling van het coronavirus onzeker is. Daarom is de conclusie van dit onderzoek dat de wedstrijden niet worden uitgesteld.’

Geen publiek bij sportwedstrijden

Het kabinet besloot vrijdag dat publiek drie weken lang niet welkom is bij alle sportwedstrijden, zowel bij de profs als de amateurs. Het is een van de maatregelen om het aantal coronapatiënten terug te dringen en de druk op de ziekenhuizen te verlichten.

Compensatie

Omdat er geen publiek welkom is bij de wedstrijden zal er compensatie komen verwacht de KNVB. ‘Gelukkig is het kabinet gevoelig voor het feit dat voetbalclubs financiële schade lopen doordat ze zonder publiek moeten spelen, en wordt in overleg met ons een compensatieregeling uitgewerkt.’

De bond hoopt snel te horen wat er nodig is om ‘zo snel mogelijk’ weer met publiek op de tribunes te kunnen spelen.

Amateurvoetbal

Ook in het amateurvoetbal worden geen wedstrijden uitgesteld, weet mediapartner Omroep West. Een aantal clubs uit de Tweede Divisie en Derde Divisie pleitte voor het vervroegd in laten gaan van de winterstop, maar de voetbalbond ziet daarvan af.