Basisschool De Zonnebloem helemaal dicht door corona: ‘Balen dat we weer thuiszitten’

De oplopende coronabesmettingen zorgen in steeds grotere mate voor problemen op scholen. Soms worden hele klassen vanwege een corona-uitbraak naar huis gestuurd en sommige scholen moeten uit noodzaak de deuren zelfs volledig sluiten. Zo ook openbare basisschool De Zonnebloem in Den Haag. Vanwege de vele besmettingen onder leerlingen en leerkrachten krijgen alle leerlingen voorlopig online les vanuit huis.

Volgens Patricia Houtsma, directeur van de overkoepelende organisatie de Haagse Scholen, is de beslissing om De Zonnebloem te sluiten niet zomaar genomen. ‘Nee, en het is bovendien een beslissing die we niet zelf nemen, maar in dit geval op advies van de GGD hebben genomen’, vertelt ze woensdag aan mediapartner Omroep West.

Houtsma onderstreept dat iedereen het allerliefst de scholen openhoudt. ‘Maar er zijn veel besmettingen onder de leerlingen. Er zijn nu zo’n 140 leerlingen positief en sommigen moeten nog getest worden. Ook onder de leerkrachten zijn besmettingen, dus dat is fors’, aldus Houtsma. ‘We weten van de leerkrachten en van de scholen van ons dat ze heel graag open willen blijven. Maar tegelijkertijd zijn er ook gevoelens van onveiligheid. En dat is logisch denk ik, je bent met kleine kinderen aan het werk dus je kan lastig afstand houden. Dus het is een lastige situatie.’

Basisschool de Zonnebloem in Den Haag is de eerste openbare school die vanwege een hoog aantal Corona besmettingen helemaal dicht moet. Ook de directeur is positief getest op Corona en zit in quarantaine. pic.twitter.com/ak9foZEiA1 — Lieuwe van Slooten (@Lieuwevs) November 17, 2021

‘Dit ging te hard’

‘De sfeer is een beetje gelaten. We balen ervan dat we weer thuiszitten’, zegt Anke Selles, die drie kinderen op obs De Zonnebloem heeft zitten. ‘We moeten veel aanpassen, want mijn man en ik werken allebei. Morgen komt mijn moeder ingevlogen en vrijdag neemt mijn man vrij. Met drie kinderen thuis kan je niet thuiswerken, dus we moeten echt vrij nemen.’

Selles snapt de beslissing om de school te sluiten heel goed. ‘Onder deze omstandigheden is er geen andere beslissing mogelijk. En de school heeft er ook alles aan gedaan de laatste tijd om de school open te houden met verschillende maatregelen, maar dit ging gewoon te hard.’

Fors lerarentekort

Volgens Houtsma is het beeld op de overige scholen die onder de Haagse Scholen vallen divers. ‘We zien dat de besmettingen aan het oplopen zijn, maar dat is niet zo raar, want dat zie je in de hele maatschappij. Op onze scholen is het beeld verschillend, maar het kan ineens heel snel gaan zoals op De Zonnebloem.’

Houtsma is niet gerust op de situatie waarin veel scholen zich op het moment bevinden. ‘We maken ons zeker zorgen’, vertelt ze. ‘Naast het feit dat corona daar een aanzienlijk aandeel in heeft, hebben we ook nog met een fors lerarentekort te maken. Dus we maken ons überhaupt al zorgen over de manier waarop wij onderwijs kunnen verzorgen en hoe dat in de toekomst eruitziet.’

Liever fysiek onderwijs

De meeste leraren hopen dat ze, ondanks de oplopende besmettingen, gewoon fysiek onderwijs kunnen blijven geven. ‘We hopen niet dat de minister besluit dat alle scholen weer dichtmoeten. Maar waar nodig kiezen we dus wel voor online onderwijs, zoals op De Zonnebloem. Vandaag zal al een groot deel van de leerlingen op teams zitten, en morgen de hele school weer. Dus de scholen hebben wel draaiboeken klaarliggen, maar zien het liefst de kinderen gewoon de klas inlopen.’

Anke Selles onderstreept dat. ‘De school heeft het in deze situatie heel goed geregeld. Ze moeten om 9.00 uur via teams inloggen en dan krijgen ze gewoon les. Op zich hebben ze genoeg te doen en dat wordt prima geregeld. Maar ze moeten ook begeleid worden en dat vergt veel aanpassing aan onze kant.’