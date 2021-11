Grote Marktstraat wordt ’s middags verboden voor fietsers

De Grote Marktstraat krijgt over twee jaar een fietsverbod tussen 11.30 uur en 18.00 uur. Fietsers kunnen dan uitwijken naar de Gedempte Gracht, Gedempte Burgwal en de Lutherse Burgwal. Die straten worden een fietsstraat waar de auto te gast is. In 2024 moet de herinrichting af zijn. Dat blijkt uit een informatiebijeenkomst van de gemeente woensdagavond, waar de maatregelen zijn gepresenteerd. De gemeenteraad beslist later over de plannen.

De Grote Marktstraat is al jaren een chaos . Fietsers gebruiken de straat om snel de binnenstad te doorkruisen en voetgangers steken over zonder op te letten. Dat leidt tot gevaarlijke situaties. Daarom wil het stadsbestuur daar iets aan doen. Dagelijks rijden er 15.000 fietsers door de Grote Marktstraat. Als er niks gebeurt stijgt dat aantal in 2025 naar 18.000 fietsers, aldus cijfers van de gemeente.

Daarom zijn er plannen voor een andere fietsroute in de straat die parallel loopt aan de Grote Markstraat. Maar daarvoor moet er wel wat gebeuren. Nu is het in de Gedempte Gracht, Gedempte Burgwal en de Lutherse Burgwal ontzettend druk. Er komen veel auto’s, die rondjes rijden voor een parkeerplek, en vrachtwagens laden en lossen er aan een stuk door.

Fietsverkeer verdeeld over twee routes

Met de make-over wordt het fietsverkeer op de dag verdeeld over de twee routes. Tot 11.30 kunnen fietsers door de Grote Marktstraat fietsen en worden de Gedempte Gracht en Gedempte Burgwal gebruikt om te laden en lossen. Na 11.30 uur is het in de Grote Marktstraat verboden om te fietsen, fietsers kunnen dan via de andere route. Dat zou betekenen dat er in 2025 nog maar 8.700 fietsers per dag in de Grote Marktstraat komen.

De plannen op een rij

Parkeerplekken op straat worden weggehaald (taxi- en invalideplekken blijven)

Parkeervakken voor fietsen, meer groen en terrassen

Vaste laad- en lostijden voor vrachtwagens

Borden voor parkeergarages worden duidelijker

Tijdelijk lager tarief in parkeergarages voor bewoners en ondernemers

Parkeeracties in parkeergarages voor bezoekers

In het najaar van 2022 worden deze plannen uitgevoerd. In de jaren daarna komen daar nog een aantal veranderingen bij.

De Gedempte Gracht, de Gedempte Burgwal en de Lutherse Burgwal worden fietsstraten, waar automobilisten te gast zijn.

Meer laad- en losvakken op de stoepen van de Gedempte Gracht en de Gedempte Burgwal.

Fietsverbod in de Grote Marktstaat, tussen 11.30 uur en 18.00 uur.

Volgend jaar staat in het teken van het ontwerp en kunnen belangstellenden het ontwerp inzien en erover meepraten. Zodra alle plannen verder zijn uitgewerkt, moet de gemeenteraad nog akkoord gaan, laat de woordvoerder van wethouder Robert van Asten (D66) weten. In 2024 moet de herinrichting af zijn.

Buurtpanel

Voor de herinrichting is gesproken met buurtbewoners, ondernemers en andere betrokkenen. Vijftig mensen mochten in een buurtpanel meepraten over de ideeën. Zij vonden het onder meer belangrijk dat de binnenstad autoluw wordt, er meer plek komt voor laden en lossen, er een duidelijke scheiding is tussen fietsers en voetgangers, veiligere kruispunten, goede handhaving en communicatie en ze willen absoluut niet dat het probleem van de Grote Marktstraat wordt verplaatst naar de alternatieve route.