Haagse (80) in twee dagen tijd driemaal slachtoffer van oplichting

Een oudere Haagse is door internetcriminelen op drie manieren opgelicht. Dat meldt de politie. ‘De criminelen probeerden de vrouw op te lichten door middel van de 1-cent-truc, bankhelpdeskfraude én vriend-in-nood-fraude.’ Het slachtoffer werd in twee dagen tijd 245 euro armer en haar bankpassen en mobiele telefoon werden haar afhandig gemaakt.

Het 80-jarige slachtoffer werd in november slachtoffer van de zogenoemde 1-cent-truc. Toen zij via Marktplaats een paar schoenen te koop aanbood werd haar gevraagd om een betaalverzoek ter waarde van 1 cent te voldoen om zo haar identiteit te bevestigen. Daaropvolgend merkte het slachtoffer dat er meerdere bedragen van haar rekening werden afgeschreven.

Dezelfde dag werd het slachtoffer gebeld door een man die zich voordeed als bankmedewerker. ‘Hij vroeg het slachtoffer naar haar rekeningnummers met de bijbehorende pincodes. Ook moest zij al haar pinpassen doorknippen’, weet de politie. Later meldde een ‘collega’ zich bij de vrouw om de passen op te halen, daarbij werd ook de mobiele telefoon buitgemaakt.

WhatsApp-oplichting

‘Helaas voor het slachtoffer hielden de oplichtingen hier niet op.’ Een dag later kregen kennissen en vrienden van de dame via WhatsApp een bericht met het verzoek om 5.000 euro over te maken. ‘Gelukkig trapte geen van de bekenden van het slachtoffer in deze oplichting.’

De vrouw is in totaal 245 euro armer door de oplichtingspraktijken. Er werd nog een bedrag van 73.000 euro doorgesluisd van de spaar- naar de betaalrekening. ‘Gelukkig kon net op tijd worden voorkomen dat dit bedrag werd overgemaakt naar een criminele rekening.’

Signalement

De politie zoekt nu naar een mogelijke verdachte die bij het slachtoffer langskwam op 4 november in de omgeving van het Jozef Israëlsplein. Er wordt gezocht naar een man met een verzorgd uiterlijk van 25 tot 30 jaar oud, met donkerbruin/ zwart haar, blauwe ogen en een lichte huidskleur. Verder droeg hij een zwarte pantalon, met daarboven een wit overhemd met opdruk en had hij nette, donkere schoenen aan.