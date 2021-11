Hagenaar (20) opgepakt na buitmaken van bijna 30.000 euro met grootschalige fraude via Tikkie

De politie heeft een 20-jarige Hagenaar opgepakt die verdacht wordt van grootschalige fraude met Tikkie. De Hagenaar zou tussen 26 november 2020 en 21 september 2021 bijna 30.000 euro hebben gestolen van slachtoffers, door ze een betaalverzoek van een cent te doen. Met de aanhouding denkt de recherche ‘meer dan honderd oplichtingszaken’ te hebben opgelost.

De Hagenaar kwam in beeld nadat een onderzoek was gestart na aangifte van de ING waarbij er ruim honderd fraudedossiers vermoedelijk te koppelen zijn aan de verdachte. ‘Naast de diefstal van bijna 30.000 euro werd nog geprobeerd om zo’n 17.000 euro van slachtoffers afhandig te maken. De bank wist dit nog te voorkomen.’

Vandaag werd een 20-jarige man uit #DenHaag aangehouden. Hiermee denken we meer dan 100 #oplichtingszaken te hebben opgelost. Tussen november 2020 en september 2021 werd door Tikke-fraude en de 1-cent methode ruim 30.000 euro buitgemaakt. Lees hier meer: https://t.co/7gd7NfRVmP — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) November 17, 2021

De verdachte zou in contact zijn gekomen met zijn slachtoffers via een handelssite waar zij artikelen aanboden. Door de telefoonnummers op die site kon hij via WhatsApp contact opnemen. ‘Om na te gaan of de aanbieder wel zegt wie hij is, vroeg de ‘koper’ een (paar) cent over te maken.’

Daarvoor werd een betaallink ter waarde van een cent gestuurd. Slachtoffers kwamen echter niet terecht bij hun eigen bank, maar op een nep-website. ‘De oplichter kon vervolgens op de rekeningen inloggen en zijn telefoon koppelen aan de rekeningen van de slachtoffers waardoor hij geld kon overschrijven.’ De verdachte gebruikte zelf meerdere namen om in contact te komen met de slachtoffers.

De Hagenaar kon woensdag worden aangehouden. Zijn woning is doorzocht om goederen en harde schijven in beslag te nemen, deze worden gebruikt in het lopende onderzoek. De verdachte wordt vrijdag 19 november voorgeleid bij de rechter-commissaris.