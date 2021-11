IN BEELD: Metershoge pop Little Amal bezoekt Weimarstraat

Na een reis van duizenden kilometers is de metershoge pop Little Amal aangekomen in Den Haag. Op maandag bezocht de pop Madurodam, dinsdagavond liep Little Amal door de Weimarstraat. Amal is deze week te gast in Den Haag, op uitnodiging van het nieuwe Haagse cultuurhuis Amare.

Little Amal verbeeldt een alleenstaand vluchtelingenmeisje van tien jaar, die te voet van de Turks-Syrische grens, duizenden kilometers door Europa is gereisd op zoek naar haar moeder. Na een reis langs zeventig Europese cultuursteden is Amal maandag aangekomen. Met haar bezoek aan Den Haag begint Little Amal aan het volgende deel van haar leven.

Little Amal werd in Madurodam welkom geheten omdat dit dé plek in Nederland is waar kinderen inspiratie opdoen en met elkaar in contact komen, om zo de samenleving mooier te maken. Little Amal lunchte ’s middags in het familiepark met tientallen kinderen om aandacht te vragen voor #500kinderen, een actie van Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children om vijfhonderd vluchtelingenkinderen in Nederland op te vangen.

Foto’s: Richard Mulder