Inbraak in supermarkt aan Van Musschenbroekstraat

Bij een supermarkt op de hoek van de Van Musschenbroekstraat en de Isingstraat in Laak is in de nacht van dinsdag op woensdag ingebroken.

‘Er zijn een hoop sigaretten buit gemaakt bij de snelkraak’, weet calamiteitenwebsite Regio 15 te melden. Voor de inbraak is een gat gemaakt in een van de reclame-uitingen van de supermarkt.

Er zijn geen aanhoudingen verricht. De politie is op zoek naar getuigen van het incident.

Foto: Regio 15