LIVEBLOG: Derde actiedag Sintvoorieder1, teller inmiddels op 1.734

Den Haag FM en Sintvoorieder1 slaan ook dit jaar de handen ineen om kinderen die in (verborgen) armoede opgroeien een sinterklaascadeau te kunnen geven. In de Centrale Bibliotheek aan het Spui is het tot en met zaterdag mogelijk om een cadeau af te geven bij het inzamelpunt.

Dinsdagavond stond de teller op 1.034 ingezamelde cadeaus, ook vandaag ben je van harte uitgenodigd om een bijdrage te komen doen. Via Den Haag FM houden we je weer de hele dag op de hoogte van deze actie.

Deze woensdag komen weer verschillende bekenden cadeaus doneren. Denk aan nachtburgemeester en artiest Pat Smith en voorzitter Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland.

Liveblog

Judith Klokkenburg van ChristenUnie-SGP komt ook langs om te doneren!

Ewa Minderman draagt om 14.00 uur het stokje over aan Michiel Kooiman, bekend van het programma Haagse Helden.

Ik sta tot 14:00 vandaag in de studio bij @DenHaagFM om kadotjes te mogen ontvangen voor de Sintvoorieder1 actie. Lever een kadotje in en kom met mij kletsen op fe radio!! — Ewa Minderman // Lessman (@Eigenwijsmeisje) November 17, 2021

Vanaf 12.00 uur hoor je Ewa Minderman op Den Haag FM! Dank aan alle gasten die bij Nicolette hun cadeaus hebben gedoneerd!

De eindstand van @Sintvoorieder1 na Haags Bakkie: 1381 cadeaus!🎁 @Eigenwijsmeisje van Haagse Avondradio neemt de komende twee uur het stokje over van @nicolettekrul. Op naar de 2000! pic.twitter.com/aLIeSj8UFB — Den Haag FM (@DenHaagFM) November 17, 2021

Hans Biesheuvel brengt het grootste cadeau tot nu toe!

Tot zo, Hans!

Zo weer te gast bij @DenHaagFM met @nicolettekrul in het kader van de actie β€˜Elk kind verdient een kado op 5 december!’ #ondernemen @onl #DenHaag pic.twitter.com/OOwTswNBWq — Hans Biesheuvel (@BiesheuvelHans) November 17, 2021

Verslaggever Pim Markering gaat zo weer de straat op voor de Straatvraag, maar doneert natuurlijk eerst een paar cadeaus!

Met cadeaus voor @Sintvoorieder1 van onder andere onze verslaggever @PimMarkering staat de teller nu op 1283! pic.twitter.com/t0BlLY2vM4 — Den Haag FM (@DenHaagFM) November 17, 2021

Dank je wel, Rick Ros!

Ondernemer Rick Ros bracht een volle doos cadeaus mee! Met de cadeaus ingeleverd bij het inzamelpunt staat de teller op 1255! @Sintvoorieder1 pic.twitter.com/ickGSjEwT6 — Den Haag FM (@DenHaagFM) November 17, 2021

Maar liefst tachtig cadeaus van Avonturia De Vogelkelder! Dat tikt lekker aan!

Ook Avonturia – De Vogelkelder kwam langs met 30 cadeaus en wel 50 vrijkaarten voor hun kleinschalige dierentuin Mappa Mundia. Daarmee staat het totale aantal op 1185! @Sintvoorieder1 pic.twitter.com/hGF45os98o — Den Haag FM (@DenHaagFM) November 17, 2021

Vanaf 10.00 uur neemt Nicolette Krul het over van Bob Brinkman. De teller staat op 1.105 cadeaus! Het gaat lekker!

Met 64 cadeaus die vanochtend klaarstonden bij het @Sintvoorieder1 inzamelpunt in de Centrale Bibliotheek en twee warme truien meegebracht door nachtburgemeester @Pat_Smith80 staat de teller nu op 1105! pic.twitter.com/u3Ct4WpnMr — Den Haag FM (@DenHaagFM) November 17, 2021

De eerste cadeaus op deze woensdag zijn weer binnen!

Ahlam Benali Attouti trapt de derde dag van @Sintvoorieder1 af met vier cadeaus bij Bob Staat Op @MrBrinkman! De teller staat nu op 1038. pic.twitter.com/nYyN843Oiz — Den Haag FM (@DenHaagFM) November 17, 2021

Het draaiboek voor vandaag:

07.00 – 10.00 uur Bob Staat Op met Bob Brinkman

10.00 – 12.00 uur Haags Bakkie met Nicolette Krul: nachtburgemeester Pat Smith, personal trainer Anne Mullink en voorzitter Hans Biesheuvel (Ondernemend Nederland)

12.00 – 14.00 uur Ewa Minderman

14.00 – 16.00 uur Michiel Kooiman

16.00 – 18.00 uur Barry van de Laar

Programmamaker Barry van de Laar verlaat dinsdagavond om 18.00 uur weer de studio, de teller staat op 1.034 cadeaus!

Verlanglijstje Sintvoorieder1

Wil je ook nog een cadeau langs komen brengen? Deze cadeaus zijn zeer gewenst bij Sintvoorieder1.

Jongen/meisje 0-4 jaar

Bijtring, Puzzel, Knuffeldier, Rammelaar, Pop, Autootje, Voorleesboek, Blokken, Badspeelgoed, Duplo, Lego, Voelboek, Knutselspullen, Eigen bestek, Slaapdoekje, Slabbetje.

Jongen/meisje 4-12 jaar

Knutselspullen, Tekenspullen, (Strip)boek, Puzzel, Tijdschrift, Spelletje, Voetbal, Springtouw, Stoepkrijt, Lego, Playmobile, Barbie, Plastic dieren, Tasje, Portemonnee, Toillettas, Schrijfspullen, Gelpennen, Sieraden, Spullen van populaire band/artiest, Haaraccessoires.

Jongen/meisje 12-18 jaar

Tijdschrift, Stripboek, Boek, Abonnement op tijdschrift, Tegoedbon (bv. McDonalds, Bioscoop), Voetbal, Sieraden, Make-up, Toilettas, Parfum, Aftershave, Deodorant, Leuke gadgets, Koptelefoon, Muts, Riem, Portemonnee, Sjaal, Zonnebril.

