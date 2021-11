Man zwaargewond na ongeval op Rijswijkseplein, auto komt tegen hek tot stilstand

Bij eenzijdig ongeval op het Rijswijkseplein in Den Haag is woensdagavond een man zwaargewond geraakt. Een auto is daar vermoedelijk met hoge snelheid over de kruising gereden en tegen een hek tot stilstand gekomen.

Het Mobiel Medisch Team (MMT) uit Rotterdam is ter plaatse. De omgeving is afgezet.

Foto: Regio15