Meeste coronagevallen in Scheveningen, Segbroek en Leidschenveen-Ypenburg, ruim 5.000 besmettingen in Haaglanden

Op Scheveningen zijn de meeste besmettingen te vinden: 670 op de 100.000 personen zijn daar positief getest op corona. Dat valt op te maken uit het coronadashboard van GGD Haaglanden. De cijfers hebben betrekking tot week 45: van maandag 8 tot en met zondag 14 november. In die periode werden er ruim 5.000 besmettingen in Haaglanden vastgesteld door de GGD.

Na Scheveningen volgen Segbroek (639) en Leidschenveen-Ypenburg (624) als stadsdelen met een hoge besmettingsgraad. Loosduinen kent 502 besmettingen, gevolgd door Haagse Hout (491), Laak (464) en Escamp (416). Stadsdeel Centrum (410) kende in die periode in onze stad het laagste aantal besmettingen, verrekend per 100.000 inwoners.

In week 45 kwamen er 5.062 nieuw geregistreerde besmettingen bij in de regio Haaglanden. Het totaal aantal geregistreerde besmettingen komt met deze cijfers uit op 150.415. Daarbij was er sprake van 2.945 ziekenhuisopnames en zijn er 1.078 overlijdens geregistreerd.