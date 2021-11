IN BEELD: Metershoge pop Little Amal bezoekt Weimarstraat

Nur Icar lijsttrekker DENK, partij wil na verkiezingen ‘zelf aan de knoppen zitten’

Nur Icar wordt de lijsttrekker bij DENK Den Haag voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Dat heeft het landelijk partijbestuur bekendgemaakt. ‘Ik ga de uitdaging met alle liefde aan’, zegt Icar tegen Den Haag FM.

‘Mijn allerbelangrijkste taak is om onze achterban te verenigen onder één dak’, stelt Icar. ‘Ook wil ik de groeiende kloof tussen de gemeente en de wijken terugdraaien, al moet ik hiervoor (figuurlijk) de witte deuren van het stadhuis intrappen om aan tafel te zitten voor een menswaardig, rechtvaardig en eerlijk beleid voor alle Hagenaars en Hagenezen. Ik zou tegen de huidige partijen willen zeggen: DENK is hier, DENK eraan.’

Icar is momenteel fractievertegenwoordiger voor Islam Democraten (ID) en stond eerder op de kieslijst voor DENK bij de Tweede Kamerverkiezingen. Voor de gemeenteraadsverkiezingen kondigden Islam Democraten en DENK Den Haag aan te gaan samenwerken, daarmee stopt ID als partij.

‘De kiezer weet nu waar hij naartoe kan’

Later besloot NIDA Den Haag als partij te stoppen en lijkt het uitgesloten dat de Partij van de Eenheid mee zal doen, Arnoud van Doorn heeft gezegd te vertrekken naar Marokko. ‘Er was een roep om eenheid, Islam Democraten heeft daar gehoor aan gegeven, de overige partijen ook. En nu is het tijd om het gemeenschapsbelang te dienen en te zorgen dat we een mooie stad, die we al hebben, nog mooier maken.’

‘Het gaat mij erom dat alle Hagenaars er op vooruit gaan en met name kwetsbare groepen. Waar we uiteindelijk naartoe willen is dat we een serieuze gesprekspartner worden om mee te besturen. De weerspiegeling van Den Haag hebben we nodig in het college. De samenstelling van Den Haag vraagt erom. Dit is het moment.’ Het behalen van vijf van de vijfenveertig zetels is het streven voor Icar. ‘De kiezer weet nu waar hij naartoe kan.’

Focusthema’s

Met DENK Den Haag wil Icar dat er meer wordt ingezet op participatie in de stad. Als fractievertegenwoordiger maakte hij zich al hard om het gebrek aan betrokkenheid van burgers bij het afsluiten van de Schilderswijk met pollers. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor de afvalproblematiek, zeker in wijken die nu ‘nauwelijks aandacht’ krijgen.

Daarnaast bepleit hij dat er concrete oplossingen komen, vanuit het college, om racisme, discriminatie en de polarisatie in Den Haag tegen te gaan. Volgens Icar is daarbij nu teveel sprake van symboolpolitiek. Er zou ook meer aandacht moeten zijn voor wat betreft rekening houden met de menselijke maat van het beleid. Daarbij haalt hij als voorbeeld het verhaal van de zwaar gehandicapte Abdullah die geen parkeerplaats kon krijgen.

Lokale voorzitter geroyeerd

Eerder was het de bedoeling dat Abdoel Haryouli de kar zou gaan trekken in Den Haag, echter werd de beoogd lijsttrekker en voorzitter van de Haagse afdeling geroyeerd door het landelijk bestuur. Dat besluit volgde na beschuldigingen over en weer tussen de landelijke partij en de lokale afdeling.

De Haagse tak stelde wekenlang te zijn afgeluisterd door een medewerker van de Tweede Kamerfractie en vervolgens te zijn gechanteerd door het landelijk bestuur. Het landelijk bestuur verwierp die beschuldiging en stelde dat Haryouli in een ‘eigen fantasiewereld leven’ en tijdens een etentje uitspraken hebben gedaan die ‘aanstootgevend, kwetsend en discriminerend van aard’ zijn.

‘Het is een bestuursaangelegenheid’, zegt Icar over het conflict. ‘En ik wil niet op de stoel van het bestuur gaan zitten. Ik betreur de gang van zaken. Voor mij is het nu belangrijk om te kijken naar de toekomst en het belang van onze stad en onze inwoners.’ Hij wil zich niet mengen in het conflict. ‘Ik zit in de politiek en niet in het bestuur.’

Het landelijk bestuur zal ook zorg dragen voor de samenstelling van de kandidatenlijst. ‘Ik heb daar een adviserende rol in. Ik krijg straks inzage en kan dan mijn zegje doen.’

