Sinterklaas, burgemeester, Curt Fortin en andere bekenden te horen tijdens Sintvoorieder1

De Sintvoorieder1-actie van Den Haag FM is gestart! Dat doen we voor kinderen waar Sinterklaas normaal gesproken niet langskomt met cadeautjes, omdat zij in (verborgen) armoede leven. Wij willen ervoor zorgen dat de Sint bij deze kinderen tóch langskomt, door met Den Haag FM zoveel mogelijk cadeautjes in te zamelen voor de actie Sintvoorieder1. Elke werkdag 7.00 tot 18.00 uur maken we live radio vanuit de centrale bibliotheek aan het Spui. We sluiten op zaterdag om 13.00 uur de actie af.

De komende dagen hoor je bekende Hagenaars en radiomakers in speciale uitzendingen op Den Haag FM in het kader van de actie. Hier volgt alvast een voorproefje!

Programma

Maandag

07.00 – 10.00 uur Bob Staat Op met Bob Brinkman: wethouder Kavita Parbhudayal (VVD)

10.00 – 12.00 uur Haags Bakkie met Nicolette Krul: Sinterklaas (telefonisch)

12.00 – 13.00 uur Ivar Lingen en Bas Muijs

13.00 – 15.00 uur Ricco van Nierop en Thom Ferwerda: Karel de Rooij

15.00 – 16.00 uur Ruben van Twillert

16.00 – 18.00 uur Barry van de Laar

Dinsdag

07.00 – 10.00 uur Bob Staat Op met Bob Brinkman: wethouder Anne Mulder (VVD)

10.00 – 12.00 uur Haags Bakkie met Nicolette Krul en Justin Verkijk

12.00 – 15.00 uur Tjeerd Spoor en Jorinda Teeuwen

15.00 – 16.00 uur Ruben van Twillert

16.00 – 18.00 uur Barry van de Laar

Woensdag

07.00 – 10.00 uur Bob Staat Op met Bob Brinkman

10.00 – 12.00 uur Haags Bakkie met Nicolette Krul: nachtburgemeester Pat Smith, personal trainer Anne Mullink, Avonturia – De Vogelkelder en voorzitter Hans Biesheuvel

12.00 – 14.00 uur Ewa Minderman: fractievoorzitter Frans de Graaf (VVD)

14.00 – 16.00 uur Michiel Kooiman

16.00 – 18.00 uur Barry van de Laar

Donderdag

07.00 – 10.00 uur Bob Staat Op met Bob Brinkman: wethouder Robert van Asten (D66)

10.00 – 12.00 uur Haags Bakkie met Nicolette Krul: burgemeester Jan van Zanen

12.00 – 14.00 uur Teun Mondt

14.00 – 15.00 uur Marijke Lagas en Curt Fortin: kandidaat-raadsleden D66

15.00 – 16.00 uur Ruben van Twillert

16.00 – 18.00 uur Barry van de Laar

Vrijdag

07.00 – 10.00 uur Bob Staat Op met Bob Brinkman: BIZ Reinkenstraat, wethouder Saskia Bruines (D66), fractievoorzitter Mariëlle Vavier (GroenLinks), column Marcel Verreck op rijm

10.00 – 12.00 uur Haags Bakkie met Nicolette Krul: Sinterklaas, raadsleden Hart voor Den Haag/Groep de Mos, Jacco van Leeuwen (SV Haagsche Bluf)

12.00 – 15.00 uur Jickey Traxel en Viktor Alders: Gene Travis en John Medley

15.00 – 16.00 uur Ruben van Twillert

16.00 – 18.00 uur Barry van de Laar

Zaterdag

10.00 – 11.00 uur Haagse Invloeden met Ruben van Twillert

11.00 – 13.00 uur Nicolette Krul en Marijke Lagas: afsluiting actie Sintvoorieder1 met kandidaat-raadsleden VVD

Doneren bij Centrale Bibliotheek

maandag: 12.00 – 18.00 uur

dinsdag: 10.00 – 18.00 uur

woensdag: 10.00 – 18.00 uur

donderdag: 10.00 – 18.00 uur

vrijdag: 10.00 – 18.00 uur

zaterdag: 10.00 – 13.00 uur

