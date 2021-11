Zeven kandidaten op lijst DENK trekken zich terug na ruzie, afgezette lijsttrekker DENK vindt benoeming nieuwe lijsttrekker ‘ondemocratisch’

Basisschool De Zonnebloem helemaal dicht door corona: ‘Balen dat we weer thuiszitten’

De aanstelling van Nur Icar als lijsttrekker van DENK is ‘ondemocratisch’. Dat zegt de inmiddels afgezette lijsttrekker Abdoel Haryouli. ‘Deze benoeming heeft plaatsgevonden zonder dat de leden van DENK in Den Haag hier op een lokale ledenvergadering goedkeuring aan hebben gegeven en is daarmee ondemocratisch’, aldus Haryouli. Daarnaast trekken zeven leden op de kandidatenlijst van DENK zich terug vanwege de ruzie binnen de partij.

Haryouli is zelf geroyeerd na een hoog opgelopen ruzie tussen het landelijk partijbestuur en de lokale afdeling. De onenigheid is ontstaan nadat een medewerker van de Tweede Kamerfractie van DENK de lokale leiders van de Haagse afdeling heeft afgeluisterd. Dat stellen de Haagse afdelingsbestuurders na eigen onderzoek. Het lokale bestuur zegt wekenlang te zijn afgeluisterd door een medewerker van de Tweede Kamerfractie en vervolgens te zijn gechanteerd door het landelijk bestuur. Daarnaast bevestigt een ex-medewerker dat de partij beschikt over professionele afluisterapparatuur. ‘Een zeer grof schandaal’, aldus het Haagse afdelingsbestuur.

De bekendmaking van Icar als nieuwe lijsttrekker vinden Haryouli en zijn medestander Ahmed El Hadioui niet kunnen. Haryouli en El Hadioui schrijven in een verklaring: ‘De afgelopen dagen hebben leden en kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen hun zorgen geuit naar aanleiding van de berichtgeving over het heimelijk opnemen van mensen binnen en buiten de partij. Zij zijn teleurgesteld dat het landelijk bestuur van DENK geen onafhankelijk onderzoek wil instellen en hen op geen enkele wijze heeft geïnformeerd over de gang van zaken.’

Zeven kandidaten trekken zich terug

Volgens Haryouli en El Hadioui trekken zeven lokale kandidaten op de lijst van DENK zich terug ‘vanwege een gebrek aan vertrouwen in de partij voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022’. Een onbekend aantal zou op dit moment zijn of haar kandidatuur aan het heroverwegen zijn, stellen de twee.

‘Namens de leden van DENK in Den Haag doen wij een oproep aan het landelijk bestuur van DENK om onze ledendemocratie te respecteren en een lijsttrekker te laten kiezen door de leden’, schrijven ze. ‘Daarnaast verzoeken wij het landelijk bestuur – nogmaals – om een onafhankelijk onderzoek in te laten stellen naar het heimelijk afluisteren van mensen binnen en buiten DENK.’

