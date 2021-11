Eljero Elia keert na veertien jaar terug bij ADO Den Haag

Het hing al een tijdje in de lucht, maar eindelijk is het zover. Eljero Elia en ADO Den Haag zijn akkoord met een contract tot het einde van het seizoen. De aanvaller keert daardoor na veertien jaar terug bij de club waar hij zijn profcarriรจre begon. Waarschijnlijk zit hij vrijdag, voor de uitwedstrijd tegen Telstar, al bij de selectie van de Haagse club, meldt mediapartner Omroep West.

Dertigvoudig international Elia traint al twee maanden mee bij de Haagse club. De afgelopen week speelde hij al een oefenwedstrijd met het beloftenelftal van ADO.

Het definitief vastleggen van Elia had wat voeten in aarde. Omdat ADO in een WHOA-traject zit om van haar schulden af te komen, was het wachten op groen licht. Dat kwam begin vorige week, waarna de residentieclub met Elia om tafel kon. In januari wordt er een moment gepland waarbij speler en club wederom om tafel gaan. Mogelijk is de overname door de Amerikanen dan afgerond en is er financieel meer mogelijk om het contract van de flankspeler op te waarderen.