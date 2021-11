Fietsverbod Grote Marktstraat: ondernemers beetje positief, Fietsersbond vreest verkeersveiligheid

Als het aan de gemeente ligt wordt de Grote Marktstraat over een paar jaar ’s middags verboden terrein voor fietsers. Het is de bedoeling dat fietsers dan via de Gedempte Gracht en Gedempte Burgwal gaan. Die straat wordt daarvoor helemaal aangepakt. Bewoners, ondernemers en de Fietsersbond reageren wisselend op de plannen.

Geen parkeervakken, meer groen en speciale plekken voor laden en lossen moeten ervoor zorgen dat de Gedempte Gracht, Gedempte Burgwal en de Lutherse Burgwal aantrekkelijker en veiliger worden voor fietsers. Het is de bedoeling dat fietsers ’s ochtends nog door de Grote Marktstraat kunnen fietsen. Daarna moeten ze via de omleiding rijden.

De reacties op de plannen zijn gemengd tijdens de informatieavond woensdag. Hoewel de ondernemers van Chinatown eerst huiverig waren en omzetverlies vreesden, zijn ze nu voorzichtig positief. ‘Inmiddels is er overeenstemming dat er ook voordelen aanzitten. We zijn er erg blij mee. Iedereen ziet dat de straat er mooi uit kan zien en veiliger wordt’, zegt Natascha Heuver van BIZ Chinatown.

Veel verkeer

Maar er zijn ook zorgen. Vooral over al het verkeer in de Gedempte Gracht en Gedempte Burgwal. Jos de Jong, voorzitter van de Haagse Fietsersbond, wil dat de omleiding comfortabel en veilig is. ‘Het parkeren is opgelost maar er rijden veel auto’s rondjes. Er zijn de hele dag busjes en dan een paar duizend fietsers. Dat vind ik eigenlijk niet goed. Het voelt niet goed nog’, aldus De Jong. Ook voor het laden en lossen ziet hij nog uitdagingen. ‘Je moet daar behoorlijk op handhaven. Er staan heel vaak auto’s geparkeerd op die plekken.’

Ook bewoners zitten nog met de vrachtwagens in de straat. ‘We kunnen er wel een fietsstraat van maken, maar er gaan zestig zware vrachtwagens per etmaal doorheen. Dan zitten we lekker op het terras, kijken we naar heel veel vrachtverkeer. Dat is een heel zorgwekkend punt, want de veiligheid is in het geding voor fietsers’, zegt Marieke de Jong van bewonersorganisatie Oude Centrum.

‘Elke eerste stap is winst’

Wethouder Robert van Asten snapt de zorgen over de vrachtwagens. ‘Die wil je niet de hele dag door. Daar moet je slim mee omgaan.’ Zo stelt Van Asten voor dat er aan de rand van de stad een distributiecentrum zou moeten komen. Dan kunnen daar producten worden samengevoegd en hoeft er bijvoorbeeld nog maar één keer gereden worden.

Voorlopig zijn deze plannen een eerste stap, aldus Van Asten. ‘Elke stap die je zet is winst ten opzichte van wat het nu is. Het wordt veiliger en aantrekkelijker. Dan blijf je zitten met, is dit nou hét alternatief voor de Grote Marktstraat? Dat is het nu niet. Het blijft naast elkaar bestaan.’