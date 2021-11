LIVEBLOG: Al meer dan 3.000 cadeaus ingeleverd voor Sintvoorieder1-actie

Den Haag FM en Sintvoorieder1 slaan ook dit jaar de handen ineen om kinderen die in (verborgen) armoede opgroeien een sinterklaascadeau te kunnen geven. In de Centrale Bibliotheek aan het Spui is het tot en met zaterdag mogelijk om een cadeau af te geven bij het inzamelpunt.

De derde actiedag voor Sintvoorieder1 werd woensdag afgesloten met cadeaus op de teller, ook vandaag ben je van harte uitgenodigd om een bijdrage te komen doen. Via Den Haag FM houden we je weer de hele dag op de hoogte van deze actie.

De uurtjes van Marijke Lagas en Curt Fortin zitten erop, Barry van de Laar en Adrienne van de Nieuwegiessen nemen het vanaf 16.00 uur over!

Wat was het leuk om twee uur radio te maken met die leuke @curt_fortin bij @Sintvoorieder1 @DenHaagFM. Tijdens onze uitzending zijn er 300 cadeaus gebracht. Bedankt oa @RNBarker en Leonie van @PvdDDenHaag, @elkesmelt van @BenGDenHaag en Danny van @midden_noord pic.twitter.com/0aIC3eC7hN — Marijke Lagas (@marijkelagas) November 18, 2021

Leuke cadeaus! Dank jullie wel, Partij voor de Dieren!

Collega’s @marijkelagas en @curt_fortin hebben het net overgenomen op de radio voor onze actie voor @Sintvoorieder1. En meteen mooie donaties van fractievoorzitter @RNBarker en fractievertegenwoordiger @L_Gerritsen van @PvdDDenHaag! Leuke kleurboeken! 🤩 pic.twitter.com/WPyjNyLuh1 — Den Haag FM (@DenHaagFM) November 18, 2021

Yes! We zijn al over de 3.000 cadeaus! Goed gedaan, Teun Mondt – en al zijn donateurs!

Burgemeester Jan van Zanen had ook gewinkeld en kwam zeven cadeaus brengen bij Nicolette Krul in Haags Bakkie. Dat brengt de teller op 2694. Met de cadeaus van radiomaker Teun Mondt komt de teller op 2734 cadeaus. Teun neemt het stokje over van 12.00 uur tot 14.00 uur.

Een mooie score voor deze donderdagochtend. ‘We gaan voor de 4000 cadeaus’, zet Nicolette.

Frerick van Amare bracht vrijkaarten voor een show van astronaut André Kuipers en journalist Sander Koenen: Space Academy.

Nieuwe tussenstand! We begonnen vanochtend met 2000 cadeaus. Daar zijn er in de ochtend al 139 bijgekomen. Op naar de 3000.

Een gulle gift van de McDonald’s vestigingen Den Haag en Scheveningen: ze leverden maar liefst 400 tegoedbonnen in!

Agent Dennis van Bureau Hofstad had zijn cadeaus thuis laten liggen dus kwam met zijn collega vandaag langs om de tas in te leveren. Hij had ook nog leuk nieuws: volgend jaar gaat bureau Berensteinlaan ook een grote inzamelingsactie doen voor Sintvoorieder1. Daar houden we je aan Dennis!

Afgelopen dinsdag vergat @politieagentden van Bureau Hofstad een cadeau voor @Sintvoorieder1 mee te nemen, maar vandaag kwam hij het dubbel en dwars goedmaken👮‍♂️ Onder andere met zijn bordspellen staat de teller nu op 2094!🎊🎁 pic.twitter.com/PkVVHJBvTm — Den Haag FM (@DenHaagFM) November 18, 2021

Wethouder Robert van Asten (D66) kwam gezellig langs bij Bob Staat Op en nam drie voorleesboeken mee. Dat zet de teller op 2079.

Vanaf 10.00 uur is de Centrale Bibliotheek aan het Spui weer geopend, kom langs om jouw cadeaus te doneren!

Dag 4 van de inzamel actie met @DenHaagFM in @bieb070. Wij hebben er zin in! Jij ook? — Sintvoorieder1 (@Sintvoorieder1) November 18, 2021

We gaan meteen door met de cadeaus. Spellenwinkel Tabletop Kingdom bracht een doos met 20 cadeaus. Bedankt Olivier Verheul!

De dag begint meteen goed met twee zakken vol cadeaus van de SP. Lilian Marijnissen en Lesley Arp kwamen langs in onze studio. Daarmee beginnen we dag vier van de actie met 35 cadeaus. De teller staat op 2035 cadeaus.

Dag 4

In Bob Staat Op komen onder anderen wethouder Robert van Asten (D66) en Tweede Kamer-fractievoorzitter Lilian Marijnissen (SP) en de Haagse fractievoorzitter Lesley Arp (SP) langs om cadeaus te doneren voor onze actie! Ook de speelgoedwinkel Tabletop Kingdom uit de Korte Houtstraat geeft gul. Tijdens Haags Bakkie komen burgemeester Jan van Zanen, kandidaat-raadsleden Caroline Verduin en Demi van Wijk (D66) en Paola van der Veen van McDonald’s langs met donaties.

Verlanglijstje Sintvoorieder1

Wil je ook nog een cadeau langs komen brengen? Deze cadeaus zijn zeer gewenst bij Sintvoorieder1.

Jongen/meisje 0-4 jaar

Bijtring, Puzzel, Knuffeldier, Rammelaar, Pop, Autootje, Voorleesboek, Blokken, Badspeelgoed, Duplo, Lego, Voelboek, Knutselspullen, Eigen bestek, Slaapdoekje, Slabbetje.

Jongen/meisje 4-12 jaar

Knutselspullen, Tekenspullen, (Strip)boek, Puzzel, Tijdschrift, Spelletje, Voetbal, Springtouw, Stoepkrijt, Lego, Playmobile, Barbie, Plastic dieren, Tasje, Portemonnee, Toillettas, Schrijfspullen, Gelpennen, Sieraden, Spullen van populaire band/artiest, Haaraccessoires.

Jongen/meisje 12-18 jaar

Tijdschrift, Stripboek, Boek, Abonnement op tijdschrift, Tegoedbon (bv. McDonalds, Bioscoop), Voetbal, Sieraden, Make-up, Toilettas, Parfum, Aftershave, Deodorant, Leuke gadgets, Koptelefoon, Muts, Riem, Portemonnee, Sjaal, Zonnebril.

Programmering donderdag:

07.00 – 10.00 uur Bob Staat Op met Bob Brinkman: wethouder Robert van Asten (D66), Tweede Kamer-fractievoorzitter Lilian Marijnissen en Haagse fractievoorzitter Lesley Arp (SP), Tabletop Kingdom

10.00 – 12.00 uur Haags Bakkie met Nicolette Krul: burgemeester Jan van Zanen, kandidaat-raadsleden Caroline Verduin en Demi van Wijk (D66), Paola van der Veen van McDonald’s

12.00 – 14.00 uur Teun Mondt

14.00 – 16.00 uur Marijke Lagas en Curt Fortin: kandidaat-raadsleden D66

16.00 – 18.00 uur Barry van de Laar