Anouk geeft volgend jaar groot concert op Malieveld

Anouk gaat een groot concert geven op het Malieveld in Den Haag. Dat kondigde de 46-jarige Haagse zangeres donderdagavond aan in het televisieprogramma Jinek op RTL4. Het moet haar eerste grote show worden sinds de coronacrisis, schrijft mediapartner Omroep West.

Sinds het begin van de coronapandemie stond Anouk niet meer op de bühne. Daar gaat op zaterdag 11 juni 2022 verandering in komen als ze een groot openluchtconcert geeft in haar thuisstad.

‘Het moet een feestje worden’, zei Anouk in Jinek. ‘Ik ben al aan het denken aan de setlijst, het licht en voorprogramma’s.’ Ze gaat een mix van oudere en nieuwe nummers ten gehore brengen.

Laatste keer in 2018

De laatste keer dat Anouk optrad in Den Haag was in 2018. Toen gaf ze een show op het Scheveningse strand. De kaartverkoop voor haar Malieveld-concert start aanstaande zaterdag.