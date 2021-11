Bar Club 188 beste bar van de stad, Hungarian Corner beste restaurant

Bar Club 188 is verkozen tot beste bar/café van Den Haag. De kroeg in Bezuidenhout heeft een van de Nederlandse Horeca Prijzen in de wacht gesleept. Het beste restaurant is Hungarian Corner in Segbroek.

Het Hongaarse restaurant aan het Thomsonplein is hartstikke blij met de prijs. ‘We hebben de beste gasten én de beste collega’s’, zeggen ze trots. Andere genomineerden waren strandpaviljoen De Staat bij het Zuiderstrand en The Wine House op Kijkduin.

Ook Bar Club aan de Laan van Nieuw Oost-Indië is blij. ‘Wat een geweldige eer!’, zeggen eigenaren Nikki en Karin. ‘Eeuwige dank aan alle stemmers, aan de jury en aan alle mensen die ons een warm hart toedragen! Jullie zijn de reden dat wij met zoveel plezier en doorzettingsvermogen hier staan!’

Nederlandse Horeca Prijzen

De Nederlandse Horeca Prijzen is een initiatief van verschillende partijen, zoals onder andere horecasite.nl, koffietje.nl en foodclicks.nl. De winnaar moet het meeste aantal stemmen krijgen en daarnaast de hoogste gemiddelde waardering.