Binnenhof toch langer open voor publiek

Het Binnenhof in Den Haag blijft langer open voor publiek. Oorspronkelijk zou er vanaf 1 december gestart worden met het plaatsen van bouwschuttingen, maar dat moment wordt vooruitgeschoven naar februari 2022. ‘Dat levert niet alleen voordelen op voor omwonenden en ondernemers, ook de werkzaamheden lopen hierbij geen vertraging op’, meldt het Rijksvastgoedbedrijf volgens mediapartner Omroep West.

Sinds oktober vinden er al voorbereidende werkzaamheden plaats op de plek waar de Tweede Kamer altijd vergaderde. Op het binnenplein staan daarom al hekken, maar het Binnenhof zelf is nog wel te bezoeken. Binnenkort niet meer, want dan wordt het complex ook echt officieel een bouwplaats. Dat betekent dat het binnenplein vanaf dat moment niet langer toegankelijk is en fietsers en voetgangers worden omgeleid.

Op 17 januari 2022 start de aannemer met het plaatsen van bouwschuttingen. Dat neemt ongeveer vijf tot zeven weken in beslag. Afhankelijk van het verloop hiervan wordt de exacte datum voor het omleiden van voetgangers en fietsers bepaald.

Bouwschuttingen met beelden en verhalen

De renovatie van het Binnenhof – een iconische plek in het hart van de stad – heeft grote gevolgen voor de omgeving. Vooral ondernemers verwachten dalende inkomsten als de toeristische trekpleister afgebakend is. Daarom wil het Rijksvastgoedbedrijf naar eigen zeggen zo lang mogelijk wachten met het plaatsen van schuttingen. ‘De bouwschuttingen worden ook zo efficiënt mogelijk ingepast in de omgeving en aantrekkelijk aangekleed met beelden en verhalen.’

Het Binnenhof gaat jarenlang op de schop vanwege achterstallig onderhoud. Er is sprake van houtrot, lekkende daken en verouderde technische installaties zoals liften en leidingen. Ook is de brandveiligheid niet op orde en zijn er aanpassingen nodig om aan de huidige wet- en regelgeving te voldoen.