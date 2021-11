Haagse Invloeden: oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas en Rosa Juffer (Open State Foundation) over strengere lobbyregels

Zaterdag 20 november in Haagse Invloeden op Den Haag FM: voormalig Tweede Kamervoorzitter Frans Weisglas en Rosa Juffer van de Open State Foundation over strengere lobbyregels.

Met Rosa Juffer praat ik uitgebreid over een transparantere lobby binnen onze overheid. Juffer maakt zich, voor- en achter de schermen, met Open State Foundation al langer sterk voor een Open Overheid en publiceerde samen met de Volkskant vorige maand een onderzoek naar de verhouding tussen de lobby en politiek. Daaruit bleek dat het aantal ex-politici dat aan de slag gaat als lobbyist toeneemt en transparantie hierover vaak ontbreekt. Daarnaast heeft de Open State Foundation meerdere tools ontwikkeld, zoals openlobby.nl welke afspraken van bewindspersonen (bijvoorbeeld met het bedrijfsleven) inzichtelijk maakt.

Er zijn de afgelopen weken diverse moties aangenomen in de Tweede Kamer die voor meer transparantie moeten gaan zorgen. Denk aan een lobbyregister maar ook het afschaffen van de huidige Kamerpas voor oud-Kamerleden. Veel lobbyisten zijn hier blij mee, maar een aantal oud-politici niet. Onder wie oud-politicus en voormalig Tweede Kamervoorzitter Frans Weisglas. Met hem en Rosa bespreek ik of en hoe lobby in de politiek is veranderd en of de nieuwe regels wel de juiste zijn. En natuurlijk praten we ook even over het functioneren van het Parlement, de toenemende beeldvorming versus inhoud en de langdurige formatie.

Haagse Invloeden

Elke zaterdag 10-11 uur

Live vanuit de bibliotheek aan het Spui