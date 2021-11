Initiatiefnemer COPD-huis nummer twee bij 50PLUS, oud-fractievertegenwoordiger keert terug

De initiatiefnemer van COPD Huis JAN is voorgesteld als de nummer 2 van 50PLUS. Dat blijkt uit de kandidatenlijst die vandaag bekend is geworden. Stana van Ginkel nam het initiatief voor een gespecialiseerd zorg- en verpleeghuis voor mensen met vergevorderde en ernstige COPD. Dit deed ze samen met haar broer nadat hun vader op 69-jarige leeftijd overleed aan de ziekte. Van Ginkel op de lijst direct achter lijsttrekker Geert Tomlow.

De top 3 wordt compleet gemaakt met Alexander Mullenders, hij zet zich met Stichting Scipova in voor verbetering van schuldhulpverlening en armoedebestrijding en is op de kandidatenlijst de enige persoon onder de 50 jaar.

Geert Tomlow (lb), Alexander Mullenders (rb), Arnold van der Ree (lo) en Stana van Ginkel (ro).

De kandidatenlijst kent in totaal acht namen. Opvallen daarbij is de terugkeer van Arnold van der Ree op een zevende plaats, in 2019 nam hij afscheid van de partij toen partijleiders Henk Krol (50PLUS) en Richard de Mos (Hart voor Den Haag/ Groep de Mos) bekendmaakten te gaan samenwerken. Van der Ree was toen fractievertegenwoordiger voor 50PLUS. Van der Ree is bij de partij gebleven, momenteel door een functie bij het hoogheemraadschap.

Tomlow zegt ‘heel blij’ te zijn met de lijstsamenstelling, hij noemt de nummers 2, 3 en 4 ‘de jonge garde die 50PLUS verder gaat brengen in de toekomst’. Hij vertelde eerder aan Den Haag FM dat hij hoopt dat zijn partij kan terugkeren in de Haagse raad: ‘Wat ik met 50PLUS wil is dat we de ervaring van ouderen inzetten om problemen op te lossen’.

Kandidatenlijst:

Geert Tomlow Stana van Ginkel Alexander Mullenders Louis Kock Harry Claassen Theo Heere Arnold van der Ree Sjoerd Fekkes

De lijstvolgorde moet nog vastgesteld worden door de leden van 50PLUS, dat gebeurt op 12 december. Geert Tomlow werd eerder al verkozen tot lijsttrekker van de partij.

2018-2020: een zetel

50PLUS wist bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een zetel te bemachtigen in de gemeenteraad. Twee jaar later besloot fractievoorzitter Frans Hoynck van Papendrecht de partij te verlaten. Sindsdien heeft 50PLUS geen vertegenwoordiging in de raad. Geert Tomlow was bij die verkiezingen de nummer twee van de partij, nu is hij lijsttrekker en behept met het zorgen voor een terugkeer van de partij in de raad.

