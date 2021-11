Haagse Invloeden: oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas en Rosa Juffer (Open State Foundation) over strengere lobbyregels

Kiran Badloe, Khalid Choukoud, Marit Bouwmeester, Lilian de Geus en Sjaak Polak genomineerd voor sportprijzen

Windsurfer Kiran Badloe en de atletieksporters Khalid Choukoud en Tony van Diepen zijn genomineerd voor de titel ‘sportman van het jaar’ van het Haags Sportgala. Windsurfer Lilian de Geus, zeilster Marit Bouwmeester en hockeyster Eva de Goede maken kans op de titel ‘sportvrouw van het jaar’. Dat heeft wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) vrijdagmiddag bekendgemaakt.

Ook in andere categorieen zijn er prijzen te winnen, zoals voor de sportploeg, sporttalent en sportcoach van het jaar. Genomineerd voor sportploeg van het jaar: Annemiek Bekkering en Anette Duetz (zeilen), HDM Dames 1 (hockey) en Katja Stam en Raïsa Schoon (beachvolleybal). Sporttalent van het jaar: Gabriel Emmanuel (atletiek), Noa Diorgina (freerunning) en Paul Hameeteman (zeilen). Voor sportcoach van het jaar zijn ook drie genomineerden: Ivar Knötschke (hockey), Aaron McIntosh (windsurfen) en Sjaak Polak (voetbal).

Dit jaar wordt voor het eerst de prijs ‘scheidsrechter van het jaar’ uitgereikt. Deze prijs is niet voor de scheidsrechter die de hoogste of belangrijkste wedstrijden fluit, maar voor de scheidsrechter die net dat stapje extra zet voor normen en waarden en zo bijdraagt aan sportiviteit en respect op het veld of de vereniging. Genomineerd zijn Guus Welle Donker (rugby), Jens Hoogelander (hockey) en Emine Kucukyildiz (taekwondo).

Stemmen

Stemmen op de genomineerden kan via www.haagssportgala2021.nl. De winnaars van de prijzen worden voor de helft bepaald door het publiek en voor de andere helft door een vakjury. Op maandag 20 december wordt bekend wie van de genomineerden in de prijzen vallen.