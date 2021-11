LIVEBLOG: PvdA brengt 40 cadeaus, de teller staat op 3588

Den Haag FM en Sintvoorieder1 slaan ook dit jaar de handen ineen om kinderen die in (verborgen) armoede opgroeien een sinterklaascadeau te kunnen geven. In de Centrale Bibliotheek aan het Spui is het tot en met zaterdag mogelijk om een cadeau af te geven bij het inzamelpunt.

De derde actiedag voor Sintvoorieder1 werd woensdag afgesloten met cadeaus op de teller, ook vandaag ben je van harte uitgenodigd om een bijdrage te komen doen. Via Den Haag FM houden we je weer de hele dag op de hoogte van deze actie.

Door de 40 cadeaus van de PvdA staat de teller op 3588. Op naar de 4000!

Chantal Linnemann van de PvdA Den Haag kwam lekker vroeg aanfietsen met een bakfiets met 40 cadeaus. Dit tikt lekker aan!

We zijn dag vijf goed begonnen en Bob heeft er zin in! De teller staat op 3518 cadeaus en daar kwamen meteen al 30 stuks bij van een vrijwilliger van Sintvoorieder1.

Welkom bij dit liveblog! Hier houden we je van 7.00 tot 18.00 uur op de hoogte van onze inzamelingsactie voor Sintvoorieder1! We ontvangen vandaag onder andere veel (kandidaat-)raadsleden van politieke partijen, zoals PvdA, GroenLinks, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, Haagse Stadspartij en D66. Maar ook wethouders zijn te gast: Saskia Bruines (D66), Arjen Kapteijns (GroenLinks) en Martijn Balster (PvdA).

Bij Haags Bakkie tussen 10 en 12 uur is niemand minder dan de echte Haagse Sinterklaas te gast! En ADO is ook goed vertegenwoordigd, met ADO in de Maatschappij en voorzitter Jacco van Leeuwen van SV Haagsche Bluf.

De teller start op 3.518 cadeaus. Doneren kan weer tot 18.00 uur!

Verlanglijstje Sintvoorieder1

Wil je ook nog een cadeau langs komen brengen? Deze cadeaus zijn zeer gewenst bij Sintvoorieder1. De stichting geeft geen gebruikte tweedehands cadeautjes. Wel nieuw of zo goed als nieuw, zonder gebruikerssporen. Ook liever geen dure cadeaus: liever vijf cadeautjes van een tientje dan één cadeautje van vijftig euro. De cadeaupakketten van Sintvoorieder1 hebben een gemiddelde waarde van 20 tot 25 euro. Alvast bedankt!

Jongen/meisje 0-4 jaar

Bijtring, Puzzel, Knuffeldier, Rammelaar, Pop, Autootje, Voorleesboek, Blokken, Badspeelgoed, Duplo, Lego, Voelboek, Knutselspullen, Eigen bestek, Slaapdoekje, Slabbetje.

Jongen/meisje 4-12 jaar

Knutselspullen, Tekenspullen, (Strip)boek, Puzzel, Tijdschrift, Spelletje, Voetbal, Springtouw, Stoepkrijt, Lego, Playmobile, Barbie, Plastic dieren, Tasje, Portemonnee, Toillettas, Schrijfspullen, Gelpennen, Sieraden, Spullen van populaire band/artiest, Haaraccessoires.

Jongen/meisje 12-18 jaar

Tijdschrift, Stripboek, Boek, Abonnement op tijdschrift, Tegoedbon (bv. McDonalds, Bioscoop), Voetbal, Sieraden, Make-up, Toilettas, Parfum, Aftershave, Deodorant, Leuke gadgets, Koptelefoon, Muts, Riem, Portemonnee, Sjaal, Zonnebril.

Programmering vrijdag:

07.00 – 10.00 uur Bob Staat Op met Bob Brinkman: fractievoorzitter Mikal Tseggai en raadslid Janneke Holman (beiden PvdA), Rabin Baldewsingh (Nationaal Coördinator Racisme & Discriminatie), wethouder Saskia Bruines (D66), Marcel Verreck met column op rijm, fractievoorzitter Mariëlle Vavier (GroenLinks)

10.00 – 12.00 uur Haags Bakkie met Nicolette Krul: Sinterklaas, Ralf Sluijs (Hart voor Den Haag/Groep de Mos), Nathalie Nuiten, Jacco van Leeuwen (SV Haagsche Bluf), wethouder Arjen Kapteijns (GroenLinks), ADO in de Maatschappij, Popradar, wethouder Martijn Balster (PvdA)

12.00 – 15.00 uur Jickey Traxel en Viktor Alders: Poppodium Scheveningen, stichting Leergeld, Tim de Boer (Haagse Stadspartij), stichting Beat, Den Haag Marketing/The Hague Info Store, De Naaierij, John Medley, schrijfster Renee Olsthoorn, The Hague Outdoor, Amnesty International, Haagse Beppies, Skillz Foundation, Gene Travis

15.00 – 16.00 uur Ruben van Twillert

16.00 – 18.00 uur Barry van de Laar