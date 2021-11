Record van laatste editie verbroken: al 6.174 cadeaus opgehaald voor Sintvoorieder1

Het record van de vorige Sintvoorieder1-actie van Den Haag FM is vrijdagochtend overtroffen. De laatste editie eindigde twee jaar geleden op 6.034 cadeaus, maar op de vijfde actiedag werd tijdens Haags Bakkie het record verbroken: de teller schoot iets voor 12.00 uur naar 6.174 cadeaus.

De score liep hoog op dankzij grote donaties van Radio West-luisteraars en -presentatoren Tjeerd Spoor en Jorinda Teeuwen. En ook Caroline Verduin en Demi van Wijk kwamen namens de D66-fractie honderden cadeaus inleveren.

Den Haag FM en Sintvoorieder1 slaan ook dit jaar de handen ineen om kinderen die in (verborgen) armoede opgroeien een sinterklaascadeau te kunnen geven. Iedereen kan tot 18.00 uur in de centrale bibliotheek aan het Spui cadeaus blijven doneren voor de Sintvoorieder1-actie. Tot zaterdag 13.00 uur is het mogelijk om cadeautjes te blijven doneren.