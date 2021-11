Haagse Invloeden: Rosa Juffer (Open State Foundation) over strengere lobbyregels

Laatste actiedag voor Sintvoorieder1, gaan we de 9.000 cadeaus halen?

Den Haag FM en Sintvoorieder1 slaan ook dit jaar de handen ineen om kinderen die in (verborgen) armoede opgroeien een sinterklaascadeau te kunnen geven. In de Centrale Bibliotheek aan het Spui is het tot en met zaterdag mogelijk om een cadeau af te geven bij het inzamelpunt.

Ook vandaag ben je van harte uitgenodigd om een bijdrage te komen doen. Via Den Haag FM houden we je weer de hele dag op de hoogte van deze actie. Volg Den Haag FM via Twitter en Instagram!

Vanochtend bij @DenHaagFM 678 cadeaus gebracht voor #sintvoorieder1. @alexanderroep heeft samen met de Reinkenstraat waanzinnig werk verricht! Dank voor de gastvrije ontvangst en jullie harde werk @nicolettekrul! pic.twitter.com/15wRPGR70v — Haagse VVD (@VVDDenHaag) November 20, 2021

We beginnen de slotshow van @Sintvoorieder1 op @DenHaagFM met een klapperrrrr @VVDDenHaag komt even binnen..hallo zeg wat veel cadeaus! ❤🙏 pic.twitter.com/B23Mi2DcRH — Marijke Lagas (@marijkelagas) November 20, 2021

Verlanglijstje Sintvoorieder1

Wil je ook nog een cadeau langs komen brengen? Deze cadeaus zijn zeer gewenst bij Sintvoorieder1. De stichting geeft geen gebruikte tweedehands cadeautjes. Wel nieuw of zo goed als nieuw, zonder gebruikerssporen. Ook liever geen dure cadeaus: liever vijf cadeautjes van een tientje dan één cadeautje van vijftig euro. De cadeaupakketten van Sintvoorieder1 hebben een gemiddelde waarde van 20 tot 25 euro. Alvast bedankt!

Jongen/meisje 0-4 jaar

Bijtring, Puzzel, Knuffeldier, Rammelaar, Pop, Autootje, Voorleesboek, Blokken, Badspeelgoed, Duplo, Lego, Voelboek, Knutselspullen, Eigen bestek, Slaapdoekje, Slabbetje.

Jongen/meisje 4-12 jaar

Knutselspullen, Tekenspullen, (Strip)boek, Puzzel, Tijdschrift, Spelletje, Voetbal, Springtouw, Stoepkrijt, Lego, Playmobile, Barbie, Plastic dieren, Tasje, Portemonnee, Toillettas, Schrijfspullen, Gelpennen, Sieraden, Spullen van populaire band/artiest, Haaraccessoires.

Jongen/meisje 12-18 jaar

Tijdschrift, Stripboek, Boek, Abonnement op tijdschrift, Tegoedbon (bv. McDonalds, Bioscoop), Voetbal, Sieraden, Make-up, Toilettas, Parfum, Aftershave, Deodorant, Leuke gadgets, Koptelefoon, Muts, Riem, Portemonnee, Sjaal, Zonnebril.

Programmering zaterdag

10.00 – 11.00 uur: Haagse Invloeden met Ruben van Twillert

11.00 – 13.00 uur: Nicolette Krul en Marijke Lagas