Zwaar vuurwerk, verkeerslichten vernield en ambulance bekogeld: noodbevel voor Schilderswijk en Transvaal

De burgemeester van Den Haag heeft zaterdagavond een noodbevel afgekondigd voor de Schilderswijk en Transvaal. Volgens de gemeente zijn er ‘wanordelijkheden’.

‘Personen die weigeren gehoor te geven aan het noodbevel, worden aangehouden.’ Volgens de politie is er met zwaar vuurwerk gegooid, zijn er verkeerslichten vernield en kreeg een rijdende ambulance met daarin een patiënt een steen door de ruit. Er hing de hele avond al een grimmige sfeer in de Schilderswijk, meldt mediapartner Omroep West . Er zijn in ieder geval al drie mensen aangehouden.

Onder meer de mobiele eenheid en agenten op paarden zijn aanwezig op de Hoefkade. Ook een waterkanon van de politie is naar de Schilderswijk gekomen. De politie was al zichtbaar aanwezig. ‘We zaten er natuurlijk bovenop, na wat er vrijdag in Rotterdam is gebeurd’, laat een woordvoerster weten. ‘We staan extra op scherp.’ Twee van de tot nu toe aangehouden arrestanten zijn meegenomen voor belediging, de ander voor het verstoren van de openbare orde.

Eerder werd al opgeroepen om zaterdagavond om 19.30 uur te gaan rellen in de Schilderswijk in Den Haag. ‘Wees soldaat en vecht voor je vrijheid’, stond te lezen in één van de oproepen.

Foto: Regio15