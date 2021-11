Marcel Verreck: ‘Het leven van een politicus, gevaarlijker is er niets, behalve in de Grote Marktstraat rijden op je fiets’

Adele en Roos Meijer in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer nieuwe releases van Adele en Roos Meijer (foto).

De Haagse muzikant Roos Meijer is lekker bezig met het duo Maida Rose, maar daarnaast schreef ze een hele reeks songs geinspireerd door changemakers, oftewel mensen die het verschil maken zoals klimaatactivisten, feministen en haar oma die zich inzet voor Amnesty. Zondagavond hoor je een voorbeeld van haar album ‘Why don’t we give it a try’. Naast deze Haagse muzikant, was er ook nog een zangeres uit England met een nieuw album, ene Adele. Van haar vierde album ‘30’ hoor je maar liefst drie tracks.

Meer nieuwe releases zijn er van Sting, Elbow, Bear’s Den, Meskerem Mees, Maxine, Gabriels, Joya Mooi en Lizzy. Tevens een track van de nieuwe country-duetten-plaat van Alison Krauss en Robert Plant (Led Zeppelin).

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).