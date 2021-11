Marcel Verreck: ‘Het leven van een politicus, gevaarlijker is er niets, behalve in de Grote Marktstraat rijden op je fiets’

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column bespreekt hij de losloopgebieden voor honden.

‘Waar gaan we heen? Formeren is niet alleen elkander pesten. Waarom gaat het toch niet sneller, het lijkt wel covid testen. Het leven van een politicus, gevaarlijker is er niets, behalve in de Grote Markstraat rijden op je fiets’, aldus de columnist.