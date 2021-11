Protest op Koekamp tegen Pools abortusverbod

Op zondagmiddag vindt een protest plaats op de Koekamp tegen het Poolse abortusverbod. Directe aanleiding hiervoor is de dood van de 30-jarige Izabela als gevolg van de strenge abortuswet in het land. In Polen vonden de afgelopen weken al meerdere demonstraties plaats.

De Poolse Izabela was zwanger van een niet-levensvatbare foetus van 22 weken, maar artsen waren huiverig om haar te behandelen wegens de nieuwe abortuswet die vorig jaar is ingevoerd. Deze wet bemoeilijkt het kunnen krijgen van een abortus, zelfs als een foetus ongeneeslijke afwijkingen heeft.

De artsen wachtten te lang, waarna Izabela overleed aan een bloedvergiftiging. De bevolking van Polen reageerde al met veel boosheid. Ook in Den Haag is een grote Poolse gemeenschap die ingaat op de gebeurtenis. ‘Daar zijn veel zorgen over de strenge abortuswet in Polen en de dood van Izabela. Veel Poolse vrouwen en mannen willen daarom zich ook vanuit Den Haag laten horen’, zegt organisator van het protest Miletta Killam.

Kandidaat-raadslid voor D66 Caroline Verduin heeft haar roots in Polen liggen en is begaan met de situatie. ‘Dit gaat niet alleen om Poolse vrouwen. Ik vind dat Nederland ook solidair moet zijn met Poolse vrouwen. Het abortusverbod vindt plaats in een land in de Europese Unie. We moeten samen in Europa vrouwenrechten verdedigen’, zegt ze.