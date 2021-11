The Hague Royals verliest wederom in Friesland

In de oefencampagne ter voorbereiding van het nieuwe seizoen verloren The Hague Royals al tegen het Friese Aris Leeuwarden evenals het eerste treffen voor de competitie in Den Haag. Een uitgelezen mogelijkheid om revanche te nemen op de Friezen, immers driemaal is scheepsrecht. Toen het rustsignaal klonk was er ook dit keer weer een minimale voorsprong voor de mannen uit de residentie maar een dramatisch einde van het derde kwart, waar de Hagenaren open huishielden, deed de mannen van coach Bert Samson wederom de das om: 91-75

De nieuwe maatregelen die de regering afkondigde treffen ook de Nederlandse Basketbal teams in de BNXT League hard. Wel spelen, maar dan zonder publiek of eventueel de wedstrijd annuleren en later spelen. Het bestuur van de BNXT Leagueteams heeft daarvoor de keuze bij de deelnemende clubs gelegd. Leeuwarden heeft in samenspraak met de technische staf de keuze gemaakt wel te gaan spelen daar de Friezen in uitstekende vorm verkeren. Dus konden The Hague Royals op verplaatsing naar de hoofdstad van Friesland.

The Hague Royals kan je dit seizoen het beste typeren als een diesel, eenmaal op gang loopt het lekker maar geduld is hierbij een schone zaak. Zo ook vrijdagavond in een sfeerloos en leeg Kalverdijkje. Quin Cooper, de Amerikaan in Friese dienst mocht tot twee keer toe aanleggen vanachter de driepuntlijn en benutte allebei de buitenkansjes 6-0. Als de Hagenaren, zonder de geblesseerde smaakmaker Bryce Smith, eenmaal het netje hebben gevonden is het captain Kumelis die zijn oude ploeg Aris voor het eerst pijn doet vanachter de driepuntlijn en de stand gelijktrekt 8-8. Tom Ackermans die dan ook een drietje weet raak te vuren doet dan ook een duit in het Haagse zakje en zo winnen de Hagenaren verrassend het eerste kwart: 15-21

Even leek het de Friezen geel-groen voor de ogen te worden als The Hague Royals doordrukt en het verschil halverwege het tweede kwart op 10 punten zet 22-32. Een Fries bommetje van Jose Dimitri Maconda geeft Aris dan weer hoop. Zeker als coach Samson van The Royals dan tegen een technische fout aanloopt wat voor de Friezen drie punten opleveren en Aris Leewarden terug in de wedstrijd kan slluipen. Beide teams gaan dan rusten met een kleine voorsprong voor de Hagenaren: 35-37.

Het derde kwart zou je verwachten dat The Hague Royals geleerd zou moeten hebben van voorgaande wedstrijden waar eenvoudig wedstrijden werden weggegeven maar niets blijkt minder waar deze avond in Leeuwarden. Na drie minuten spelen in het derde kwart schiet Tom Ackermans de hofstedelingen weer op voorsprong vanachter zijn favoriete driepuntlijn: 41-42. En lijkt het een zogenaamde puntje-puntje (punt voor punt) wedstrijd te gaan worden. Met nog drie minuten op de klok in het derde bedrijf schiet captain Kumelis de Hagenaren wederom op voorsprong 52-53 maar dan is er sprake van zand in de Haagse (diesel)motor. Aris Leeuwarden plaatst dankbaar een 15-0 (!) run en schiet hiermee alle Haagse hoop aan flarden: 67-53

In het vierde kwart plaatsen de Leeuwardenaren nog een 6-0 run en is het verschil opeens 20 punten in het voordeel van de ploeg uit Friesland. Beide ploegen houden elkaar dan bijna in evenwicht maar is het leed al geleden voor The Hague Royals. De Hagenaren die 24 turnovers (=balverlies) lieten noteren, 2 rebounds minder hadden en 4 keer minder de bal wisten af te troggelen van de tegenstander hebben nu de kans gehad tegen de “mindere” tegenstanders en is de kans voor een plek in de Elite Gold wel bekeken. Wat rest is nu verder bouwen en de olympische gedachte in het achterhoofd houden.

Foto: Adrie Hoogesteger