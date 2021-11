Hier kunnen ondernemers voortaan terecht met al hun vragen

Het ondernemersportaal in het stadhuis is maandag officieel geopend. Vijf dagen per week kunnen ondernemers met vragen terecht op het Spui. Het portaal was al digitaal bereikbaar voor vragen en advies over regels, vergunningen en procedures van de gemeente.

Het ondernemersportaal op het stadhuis aan het Spui werd maandag officieel geopend door wethouder Saskia Bruines (D66). De balie waar ondernemers terecht kunnen is doordeweeks (maandag tot en met vrijdag) geopend van 9 uur in de ochtend tot 17 uur in de middag.

De dienstverlening van het Ondernemersportaal is gratis en werd in het leven geroepen om ondernemers, waar mogelijk, te ondersteunen in de wereld van wet- en regelgeving.

👉Je kunt als Haagse ondernemer bij het #Ondernemersportaal terecht voor advies over regels, vergunningen en procedures van de gemeente. Dit kan telefonisch via (070) 353 60 04, mail of loop binnen bij het ondernemersportaal in het Stadhuis. Meer info op https://t.co/aVbY9tEWqP https://t.co/wgQpi9Ofti — Saskia Bruines (@Sbruines) November 22, 2021

Foto: Twitter gemeente Den Haag