Bloemen en baklava voor politie na rellen in Schilderswijk

Op het politiebureau aan de Heemstraat is de politie maandagmiddag in het zonnetje gezet vanwege hun optreden tegen de rellen die afgelopen zaterdagavond plaatsvonden in de Schilderswijk. Het bedankje kwam vanuit ongeruste ondernemers die hun hart vasthielden tijdens de ongeregeldheden. ‘Ze hebben op tijd ingegrepen en de jongeren weggestuurd. Daar zijn we ze heel dankbaar voor’, zegt een van de ondernemers.

Vlak voor het politiebureau aan de Heemstraat verzamelde zich iets voor een uur een groep ondernemers uit verschillende delen van de Schilderswijk. Sommige kwamen vanaf het gedeelte Hoefkade/ Koningstraat, andere hadden een zaak op de Vaillantlaan en weer andere waren gevestigd aan het Hobbemaplein. Allemaal hadden ze een bloemetje in hun hand voor de politie.

‘We hebben ons zorgen gemaakt’, zegt ondernemer Turgut Colakoglu. Toen hij hoorde van de rellen is hij naar zijn zaak gegaan om die te beschermen. ‘Ik was bang dat er wat zou gebeuren.’ Datzelfde geldt voor Mustapha Barbouch die ook ondernemer is in de Schilderswijk. ‘Er kwamen relschoppers van buiten de wijk om mijn zaak te vernielen, dus ik was aanwezig om mijn zaak te beschermen.’

Gebaar

Uiteindelijk kwam het niet zo ver en greep de politie in. Daarbij raakten wel vijf agenten gewond. ‘Mijn collega’s hebben het erg pittig gehad’, zegt Fedwa Temsani-balm. De teamchef van Politiebureau Heemstraat houdt het maar net droog na het ontvangen van alle bloemen en bedankjes. ‘Dit doet ons heel veel.’

Namens het Politiebureau Hoefkade nam Machteld van den Bosch de bloemen in ontvangst. Ook zij is zichtbaar geraakt door het gebaar van de ondernemers. ‘Dit helpt. De rellen van afgelopen zaterdag is niet wat de Schilderswijk kenmerkt. Dit gebaar daarentegen, dat is wat de Schilderswijk kenmerkt.’

Opgepakt

Zaterdagavond was het onrustig in de Schilderswijk na een oproep op social media. Relschoppers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk, stichtten buitenbrandjes en vernielden verkeerslichten. Ook de flitspaal op de Vaillantlaan, waar jaren om is gevraagd, moest het ontgelden. Verder is een ruit van een passerende ambulance ingegooid terwijl die een patiënt vervoerde. Door inzet van de politie en mobiele eenheid werd het uiteindelijk rustig in de wijk. De politie heeft negentien mensen opgepakt voor de rellen, daarvan zit momenteel nog een relschopper vast.

Bakstenen

Woordvoerder van de politiebond ANPV, Xander Simonis, spreekt zich tegenover mediapartner Omroep West uit over het geweld waar politie-eenheden dit weekend mee te maken kreeg. ‘Het heeft niks meer te maken met corona. De groepen waren puur uit op rellen, excessief geweld naar de politie toe. Demonstraties horen bij het werk van de politie, maar niemand gaat naar zijn werk om bakstenen en vuurwerkbommen naar zijn hoofd te krijgen.’

Radicalisering

In de Haagse gemeenteraad heeft Hart voor Den Haag gevraagd om de rellen donderdag te bespreken tijdens de raadsvergadering. ‘Ik weiger te accepteren dat een stel van die snotneuzen de wijk sloopt’, zegt raadslid Arjen Dubbelaar. Ook Nur Icar, nu nog fractievertegenwoordiger van Islam Democraten, maar ook lijsttrekker voor DENK, wil dat er wat gedaan wordt aan de rellen. ‘Dit is een chronisch probleem, waarbij we zien dat protesten extremer worden. Er moet daadkrachtiger opgetreden worden tegen radicalisering bij protesten.’